ERC organitza un acte per debatre sobre el model de serveis funeraris

El proper dimecres 24 de maig, just quan farà dos anys de les eleccions municipals, ERC organitza un acte per parlar sobre el model de serveis funeraris i el negoci de la mort a Vilafranca. L’objectiu dels republicans és debatre sobre quina formula és la més òptima per garantir uns preus justos i uns serveis funeraris al servei de la ciutadania i que acabin amb el monopoli actual.

L’acte comptarà amb l’economista Enric Llacrh, col·laborador de La Vanguardia, i que ha publicat diversos articles sobre els serveis funeraris, a més de la portaveu dels republicans a l’Ajuntament Mònica Hill, que explicarà la posició d’ERC.

Pendents de les al·legacions

ERC després de fer possible que es posi en marxa una comissió per actualitzar l’ordenança de serveis funeraris, d’aconseguir un servei bàsic a preu tancat i d’haver forçat al govern a activar la comissió per debatre el model de serveis funeraris, remarca que s’està pendent de la resolució de les al·legacions que van presentar a la proposta de nou tanatori per part del govern sociovergent, ja que el plec de clàusules no garantia ni acabar amb el monopoli ni uns preus justos per la ciutadania.