El Consell Comarcal de l'Alt Penedès estudiarà la creació d'una empresa pública de serveis funeraris

El Consell Comarcal de l'Alt Penedès ha aprovat aquest dijous al vespre una moció on es compromet a estudiar la creació d'una empresa pública de serveis funeraris que doni servei a tota la comarca. El text, impulsat per la CUP i aprovat per tots els grups polítics, senyala la necessitat d'abaratir els preus "desorbitats" que hi ha a la comarca degut a les concessions a operadors privats. Així, defensa la necessitat de disposar d'una alternativa "viable", seguint la directiva europea de 2006 per a la liberalització dels serveis públics. Per tot plegat, els cupaires subratllen la importància de crear una empresa d'abast comarcal ja que consideren que "difícilment" hi haurà cap municipi de l'Alt Penedès que pugui costejar unilateralment aquest servei.

La CUP denuncia que el servei funerari més senzill que es presta a dia d'avui a la comarca supera els 2.000 euros, i assegura que una empresa pública permetria oferir preus més assequibles. A la seva proposta, els cupaires descarten la construcció de noves instal•lacions, sinó que aposten pagar un lloguer per utilitzar les sales de vetlla als tanatoris que ja hi ha a Vilafranca i Lavern (Subirats).

La moció aprovada pel ple del Consell Comarcal també comporta el compromís d'aquesta institució a finançar una part de la despesa prèviament acordada amb els ajuntaments per fer viable la posada en marxa de l'empresa.

Abans de debatre's i aprovar-se la moció al Consell Comarcal, el text ja havia estat aprovat durant els darrers dos mesos als ajuntaments de Vilafranca, Sant Sadurní, Santa Margarida i els Monjos, Sant Martí Sarroca, Sant Pere de Riudebitlles i el Pla del Penedès.