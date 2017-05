Què passa amb l'institut Xaloc?

El mes de febrer de 2017 el govern municipal del PSC de Sant Pere de Ribes va voler passar a corre-cuita pel Ple de manera sobtada i sense debat previ el canvi d'ubicació de l'institut Xaloc i la cessió d'aquests terrenys.

L'únic motiu exposat pel govern per aquesta alteració del pla general urbanístic era beneficiar el procés d'una operació de cessió gratuïta dels terrenys fins aleshores reservats pel nou centre d'educació secundària pública a una multinacional a canvi d'unes suposades contrapartides de les que no es van facilitar als grups de l'oposició ni proves, ni reunions compartides amb l'empresa ni cap tipus de garanties ni detalls del projecte.

Davant d'aquesta situació, l'únic que es van generar van ser més dubtes sobre tot el procés i la necessitat de poder-ho debatre entre els diferents grups municipals amb temps i tota la informació. Per aquest motiu el conjunt de forces de l'oposició vàrem aturar aquesta cessió i el PSC es va comprometre a explicar la situació i debatre el seu posicionament sobre la ubicació del Xaloc amb la resta dels partits.

Atès que tres mesos després ens trobem en una situació d'stanby que entenem que respon a una estratègia del govern municipal d'ajornar el debat al màxim per, aleshores, dur a terme una política de fets consumats i no deixar capacitat de maniobra a la resta de forces polítiques, els grups municipals d'UM9-CUP, Fem Poble i ERC entenem que aquest debat no pot esperar més, ni alimentar possibles especulacions amb el seu ajornament. Per això el volem obrir a tota la ciutadania.

El proper dimarts, 30 de maig, a les 19:00 hores a la Sala Polivalent de la Biblioteca Josep Pla de Les Roquetes, convoquem a totes els veïns i veïnes de Sant Pere de Ribes a un acte per poder explicar la situació en el que es troba l'institut Xaloc i rebre les opinions i posicionament que ens vulguin fer arribar.

Defensem el Xaloc al seu lloc amb l'educació pública al davant!