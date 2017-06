La CUP proposa crear horts urbans a Calafell

La CUP de Calafell vol donar una utilitat social als solars buits del municipi. L’objectiu és reconvertir en petites zones d’agricultura urbana terrenys en què fa uns anys es projectava construir-hi habitatges o equipaments però que a conseqüència de la crisi immobiliària han quedat abandonats. En una moció que es presentarà al ple del proper dilluns, el grup municipal planteja fer una prospecció de terrenys aptes i elaborar una proposta econòmica i tècnica per engegar el projecte.

Segons els cupaires, “crear horts urbans en parcel·les en desús, a vegades abandonades i plenes de brutícia, és una forma de millorar l’entorn urbà i que persones amb escassos recursos puguin produir els seus propis aliments a un cost molt reduït”. Iniciatives similars ja s’han dut a terme en altres pobles i ciutats.

Els beneficiaris poden ser persones amb dificultats econòmiques, però els horts també es poden emprar per fomentar la jubilació activa, com a teràpia ocupacional per a persones amb diversitat funcional o malalties mentals, o fins i tot com una activitat de lleure per a les famílies.

Els horts tindrien una vocació temporal, fins que als terrenys s’hi instal·lessin els serveis definitius pels que van ser pensats, i podrien ubicar-se en parcel·les de titularitat pública o privada. En aquest darrer cas, seria mitjançant un acord voluntari de cessió a l’ajuntament per part dels propietaris. La CUP apunta que els titulars d’aquests terrenys interessats en el projecte “també en poden obtenir un benefici, estalviant-se els costos de manteniment i neteja d’aquests espais”.