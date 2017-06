El govern defuig el debat fora del Saló de Plens

Un cop cada quatre anys i a l’equador del mandat els diferents governs de la ciutat acostumen a convocar des de 2006 el Ple sobre l’estat de la Ciutat, una trobada extraordinària i sense acords del plenari durant la qual els portaveus dels diferents grups municipals que integren el consistori realitzen una anàlisi global del context sociopolític en què es mou la ciutat.

El debat sobre l’estat de la ciutat gira al voltant d’una intervenció inicial de l’alcaldessa, seguida de la intervenció d’uns quinze minuts dels representants dels diferents grups municipals, de major a menor representació. A continuació, s’obre un torn de rèplica de 10 minuts per part dels membres del govern i dels portaveus dels grups de l’oposició. Finalment, el debat es tanca amb una segona rèplica d’una durada de 5 minuts per part del govern i dels representants de l’oposició.

Des de la CUP considerem que hem de donar passos en ferm per apropar la vida institucional al conjunt de la població. Per aquest motiu, la CUP va demanar recentment al govern que el debat del proper dilluns 19 de juny fos celebrat fora del saló de plens, l’escenari habitual d’aquest debat, i es traslladés a un emplaçament confortable i funcional per a totes les persones que hi assistissin. En aquest sentit, proposàvem que el debat fos celebrat al Teatre Principal o a l’Auditori.

La resposta del govern a través d’un correu electrònic ha menystingut la proposta de la CUP: “us informem que l’equip de govern valora celebrar el Ple sobre l’Estat de la Ciutat al Saló de Sessions de la Casa de la Vila”. Amb una resposta breu i taxativa, el govern s’ha tancat al diàleg de què es vanta i ha perdut una bona oportunitat de fer de la transparència un exemple en un moment en què les institucions públiques, especialment les de més proximitat, haurien de fer tots els exercicis possibles per apropar la vida política al conjunt de la ciutat.

Des del primer moment, pensàvem que la celebració d’aquest debat extraordinari fora del saló de plens podia esdevenir una bona ocasió per obrir totes les portes i finestres del consistori per fer de la política local una instància més propera. El govern, conscient de la seva debilitat i en un atac de pànic, ha menyspreat la ciutadania.