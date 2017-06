Paco Carmona versus Xavi Laffitte

Sense assemblea anticipada de socis, sense moció de censura anunciada si bé no públicament pel soci Paco Carmona, i sí per la decisió comunicada en el dia d'ahir per la Junta Directiva del CF VilanovaI de convocar noves eleccions, quatre anys abans del previst, es tanca un capítol de dues temporades del ja ex president Gabriel Sánchez.

El proper dia 30 el soci està cridat a les urnes, sense tribunals i amb plena correcció i adequació política. Referèndum segur.

Dues temporades curiosament marcades per un gran èxit esportiu, la primera, i una segona aguditzada per un desastre sense pal·liatius amb descens de categoria inclòs, i amb una gestió econòmica en el global, més que acceptable.

La decisió em sembla encertada i fins a cert punt necessària i higienitzant. La transitorietat i fins i tot buit de poder era progressivament accentuat i això no afavoreix..

Dues candidatures encara que no oficialment s'han anunciat ja. La del ex jugador, i directiu cessant aquesta mateixa temporada, Paco Carmona, i la del ex vicepresident fins ahir, Xavi Laffitte i denominada continuista o oficialista que sembla aglutinarà a certs ex directius de la junta cessats més altres incorporacions.

Paco Carmona no ha revelat tampoc fins avui els components de la seva candidatura, encara que sonen també diversos ex directius d'aquesta passada temporada que van abandonar els seus càrrecs per discrepàncies com Carmona amb el president Sánchez.

Em semblen tots dos en teoria i amb matisos òbviament, dues persones molt necessàries per al club, amb programes esportius molt propers fonamentats en la recuperació del club, i amb gent de la casa amb excepcions puntuals que aportin qualitat, molt lluny tots dos dels fastos i excentricitats d'aquest any, cares i absolutament ineficaces, però molt distants tots dos alhora precandidats en personalitat i tarannà.

Laffitte, pot ser acusat per alguns com un recent arribat que pot recordar a algun president forà de fa uns anys, que recent arribat a la ciutat va arruïnar el club, i a ell mateix, va venir a promocionar-se i va desaparèixer de l'escena.

Laffitte, empresari d'èxit, ja ha demostrat la seva vàlua en la vicepresidència, dialogant, intel·ligent i amb mà esquerra. Poc donat a la polèmica i sí al treball en silenci, sap escoltar, i aquesta temporada passada, ja ha aportat una part del seu patrimoni personal en moments de dificultat o falta de liquiditat del club. Bon gestor i amb capacitat de lideratge.

Carmona, jubilat i per tant amb tot el temps del món per dedicar-ho al club, ja ha demostrat que amb molta sabata, dedicació i amor propi, ha gestionat bons recursos econòmics per al club. Coneix el club a la perfecció, ha estat jugador i també directiu. Afable, proper i lluitador, és una d'aquelles persones que tota junta ha de tenir i necessita i de les quals mai es pot prescindir. Molts Carmona haurien d'haver-hi en un club. Home del carrer fabricat a sang i foc.

Ara bé, tampoc podem obviar el que tots ho diguem o no, hem de reconèixer. Carmona és un tot terreny, un gregari de luxe que et pot acostar en el Tour de França a les més alts cims però al que sincerament no li veig la capacitat de lideratge necessari per entrar en primera posició en un moment en què el club necessita mà ferma, i fonamentalment dosis importants d'estabilitat i clarividència. Gran treballador però no líder. Gran aportació, abans, durant i després. Sempre suma.

Però cadascun val pel que val i ha de tenir molt clares les seves possibilitats i limitacions. Veig a Laffitte molt més líder i amb capacitat de gestió. Més presidenciable. Però això acaba de començar, falta confirmar oficialment candidatures i fins i tot esperar altres candidatures atès que es parla d'una tercera.

Però tampoc podem obviar que amb Carmona i Laffitte ja posicionats i envoltats de les més vives forces del vilanovisme, poc marge queda ja per a altres tercers. Queda també per saber els qui van a formar els seus equips. Veig en aquests moments a Laffitte que ja treballa des de fa tres setmanes en el projecte esportiu del proper any amb nou entrenador i jugadors ja renovats, favorit 80-20 (en un breu sondeig efectuat en petit comitè amb deu socis ).

Un alta abstenció afavoriria sobre un cens d'uns 140 associats aproximadament, molt més a Carmona que a Laffitte, i així mateix Paco té una capacitat de mobilització d'efectius molt major que Xavier.

Són dos grans complements perquè tots dos no són al uníson dos líders. Només un d'ells és home especialista en gestió, i per tant una bona i potent mescla perquè les manques d'un les pot suplir l'altre i viceversa.

Anem a veure que passa. Però en qualsevol cas si guanya Laffitte ara com ara probable com indico, i no incorpora en la seva junta a Carmona em semblaria un autèntic i injust despropòsit.

Mort el Rei. Visqui el Rei. Vist el vist el CF Vilanova ja va guanyant. I d'això es tracta.

El dia 30 comença una nova etapa, que ja comença a generar bones vibracions.





CALENDARI ELECTORAL

ELECCIONS A PRESIDENT DEL CF VILANOVA I LA GELTRÚ

30 DE JUNY DE 2017



• 14 de juny: Sorteig Junta Electoral, de tres Socis del cens per constituir la mesa electoral. Oficina del club. 19 h.



• 19 y 20 de juny: Exposició i verificació del cens electoral per a tots els socis que ho vulguin consultar. Oficina del club. 18 a 20h.



• 21 i 22 de juny: Presentació de candidatures (el tancament del plac serà a les oficines del club a les 20h).



• 26 de juny: A les 19h a les oficines del club, es farà la proclamació de les candidatures, si només hi ha una, aquesta serà proclamada.