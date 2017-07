El govern municipal fa ús de l’ordenança de civisme per censurar la llibertat d'expressió

El passat dia 21 de març de 2017 tres militants de la CUP de Vilafranca, instal·laven una paradeta informativa davant la seu de Telefònica al carrer de la Parellada que, simulant un top manta, tenia la intenció de denunciar i sensibilitzar les veïnes de Vilafranca sobre diferents situacions en què a les persones migrades al nostre país els són vulnerats els drets humans més bàsics. Alhora, també pretenia informar sobre la presentació de la “Guia de polítiques de ciutadania i immigració” de la CUP.

L'acció simulava un top manta (fent referència a un dels col·lectius més vulnerables entre les persones migrades al nostre país) en què al costat de cada objecte col·locat metafòricament a la venda, hi havia una targeta informant d’alguna de les situacions que preteníem denunciar. Al darrere hi havia tres cadires buides amb sengles cartells en què cada suposat manter s’excusava per la seva absència al·legant diferents motius relacionats amb aquestes vulneracions de drets bàsics fonamentals. De fons s'hi penjava una pancarta amb el lema “Totes les persones migrades són refugiades”, i informàvem dels motius de l’acció a les persones que s'hi acostaven, tot convidant-los a venir a la presentació de la guia.

En definitiva, es tracta d'una senzilla acció informativa sobre una temàtica d’actualitat, que ha mobilitzat a la ciutadania catalana i que, des de la CUP, volíem contribuir a denunciar tot exposant el nostre punt de vista i les nostres propostes en aquest àmbit.

Una acció de divulgació d’idees, reflexions i propostes polítiques, és a dir, una simple realització d’un dels drets més bàsics i fonamentals com és la llibertat d’expressió, ha estat penada pel govern municipal sociovergent, inicialment amb una multa de 900€ (300€ per a cada una de les persones que realitzàvem l’acció). Posteriorment s’ha imposat la multa únicament a la CUP de Vilafranca per una suposada falta greu en el marc de l’ordenança de civisme de Vilafranca per “ocupació de la via pública”.

La sociovergència vilafranquina ha contribuït a fer més real la representació que realitzàvem, com si fóssim veritables venedors ambulants, i per tant assetjats i multats, com tristament passa de manera quotidiana a les viles del nostre país, sense que es doni cap més resposta a la situació que viuen aquestes persones.

Des de la CUP de Vilafranca ens preguntem quin dels fets descrit és exactament motiu de denúncia: realitzar un acte informatiu i reivindicatiu? Que aquest sigui en defensa de les persones refugiades? Quins són els elements que no es poden instal·lar a la via pública? Les cadires, les mantes, les pancartes, les persones mateixes? Durant quant de temps no es pot ocupar la via pública?

Tots i totes ocupem la via pública durant gran part del dia, per passejar, per parlar, per mirar els aparadors de les botigues, per seure una estona, per passejar el gos, per fer cua a les parades del mercat, per mirar el mòbil, per beure de la font, per jugar a pilota amb els nostres fills, per fer-nos una selfie, per fer castells, danses i correfocs o per escoltar un concert de música al carrer.

De la mateixa manera que tots aquests actes quotidians són ocupacions de la via pública, la solidaritat, la llibertat d'expressió i la participació política són expressions quotidianes de civisme.

Marta Jové, Marta Raventós i Roger Espluga.

Militants de la CUP de Vilafranca