PP, Albiol: la Catalunya va lenta

El dimecres 5 de juny va presentar la campanya del PP per mostrar-nos els riscos que implicaria una futura independència de Catalunya. Si repasso les intervencions del govern i del PP, veig que sempre es recorre a l’amenaça física, psicològica o econòmica, per cert, les emprades pels maltractadors. Deu ser trist haver de recórrer a inculcar la por per defensar el propi punt de vista. No hi ha res de positiu en el fet de quedar-se a l’estat espanyol? Quina pena... Sembla un complex d’inferioritat i no una actitud valenta...

El seu missatge anava dirigit al segment de població que sap, en general, més feble, amb menys capacitat de defensa, més fàcil d’atemorir, més dependent . Posar la por al cos dels jubilats dient-los-hi que tres de cada deu no cobrarien una pensió en una Catalunya independent, més que una actitud valenta és una actitud covarda.

Aquesta Catalunya valenta és un element més dins de la corrupció que hi ha al nostre voltant. La corrupció, tota, vingui de qui vingui, ha de ser refusada des de l’opinió pública i des de la justícia (justícia independent!) i obligada a reparar el mal ocasionat. El que diu la campanya del PP és cert: Pujol ha jugat amb els nostres diners, i per tant la seva actitud ha de ser refusada, jutjada i obligada a reparar el mal ocasionat. No hi ha dubte. Però abans de vendre la consigna que Pujol juga amb les nostres jubilacions, potser caldria dimensionar la corrupció i la certesa de l’afirmació. Tenint present que la Seguretat Social i les Pensions tenen un funcionament estatal, relacionar únicament la corrupció dels Pujol com la causant del 30% de catalans que es quedarien sense pensió, segons el PP, no aguanta la anàlisi matemàtica més elemental: cas Malaya, ERE d’Andalusia, cas Gürtel. Palma Arena, Bárcenas, Pretoria, Marbella II, cas Emarsa, cas Palau, cas ITV, cas Nóos... Els casos a Catalunya són una part minoritària respecte als casos estatal, i encara una part del Cas Palau, per exemple, donava beneficis a Madrid, FAES i Fundación Francisco Franco.

Aquest aclariment no vol ser una excusa, no en té, és únicament un element de realisme i objectivitat de la informació.

Hi ha corrupció política, fonamentada en les portes giratòries; corrupció econòmica, concretada en els fraus... Però hi ha també una corrupció informativa, la manipulació interessada i falcejada de la informació per a treure’n un benefici partidista. I aquí, en el seu díptic, el PP ha tornat a evidenciar una actitud corrupta: falseja la realitat.

D’entrada l’estat espanyol hauria de fer front a les jubilacions de tots el pensionistes actuals: han cotitzat sempre a l’estat espanyol i tenen dret, reconegut per la Constitució i tractats internacionals, de cobrar la seva jubilació d’aquell ens al qual han pagat prèviament. Com els alemanys que viuen a Balears i cobren d’Alemanya. Si Catalunya es fa càrrec de les pensions seria després d’una negociació d’igual a igual amb l’estat espanyol, calculadora en mà, d’actius i passius.

Deixant això de banda, que no és poc, les falsedats van molt més enllà.

Les dades que apareixen al díptic de la campanya són falses? No, però per molt que provinguin del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, o precisament per això, són errònies. És veritat que hi ha dèficit(hi ha menys ingressos que despeses) a les pensions catalanes, però és menor. Per cert, quin és el dèficit que hi ha a l’estat espanyol? Per què no l’indica? Seria donar massa informació inconvenient que evidenciaria que allà el dèficit és percentualment major.

Per poder pagar les pensions cal tenir present la productivitat i la relació que hi ha entre el nombre de persones afiliades a la Seguretat Social i el de pensionistes. Mirem què passa? Dades de 2016:

Catalunya té un 16 % de la población de l’estat español, i aporta el 29% del Fons de Reserva. El Punt Avui de 2 de maig de 2017

Entre 1995 i 2012 Catalunya aporta al Fons de Reserva (la Guardiola) 24.126 milions d’euros, 3.200 euros per habitant.

En el mateix espai de temps Espanya aporta -82.704 milions d’euros, -1.735 euros per habitant.

Aquestes dades provenen del Ministerio de Empleo y Seguridad Social!!!

Segur que és a Catalunya on les pensions estan en perill?

Una darrera informació:

Segons dades facilitades pel ministre Montoro, Catalunya paga 34.000 milions d’euros. D’aquests, 2.000 són per Benestar Social, 2.000 per deute, 4.600 per Educació, 8.600 per Sanitat. N’hi ha 16.000 que es queden a Espanya i no retornen de cap manera. A Catalunya es podrien fer moltes coses amb aquests milions. Però no en disposem, i poden servir per fer passar el Corredor Mediterrani per Madrid, en detriment de Catalunya!

Senyors del PP, senyor Albiol, podria ser que el que els preocupa realment no siguin les Pensions a Catalunya sinó les Pensions i l’economia a Espanya?

La Catalunya del PP, la Catalunya d’Albiol, no únicament va lenta, va en contra direcció.

En una cosa sí que devem estar d’acord: visca la Penya! O tampoc?