El ple de Sant Martí Sarroca demana estudiar la creació d’uns serveis funeraris comarcals

El ple de l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca ha aprovat, en la sessió ordinària celebrada el 25 de maig i per unanimitat, instar al Consell Comarcal de l’Alt Penedès a estudiar vies per a la creació d’una empresa pública de serveis funeraris que doni servei a tota la comarca.

D’altra banda, el ple també ha aprovat la resolució d’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum, presentada pels grups municipals de la CUP i ERC. La proposta d’uns serveis funeraris comarcals sorgeix arran de la denúncia reiterada de la Síndica de greuges de Vilafranca en què alerta de l’augment de queixes per part de molts usuaris del cost que suposa la contractació d’aquests serveis.

En aquest sentit, la regidora d’Hisenda i Pressupostos, Àngels Rus, ha explicat que existeix “un monopoli en aquest sector i que hi ha famílies amb dificultats per assumir-ne el cost”. La resolució també preveu el compromís de l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca a finançar, si fos necessari, una part de la despesa prèviament acordada amb el Consell Comarcal per a la creació de l’esmentada empresa pública.

D’altra banda, la resolució ha incorporat una esmena del grup municipal de CiU en què es demana que es faci un estudi per a conèixer la viabilitat d’uns possibles serveis funeraris comarcals públics.

El ple també ha aprovat la resolució d’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum, la qual preveu promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics s’hi sumin i subscriguin el seu manifest, tal com ha explicat l’alcalde accidental, Joan Lluís Climent. Aquesta resolució ha estat aprovada per majoria i ha comptat amb dues abstencions, dels dos regidors del grup municipal Socialista – Movem Sant Martí.