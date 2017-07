Els representants dels treballadors presenten al·legacions al pressupost municipal del Vendrell

Els membres del Comitè de Personal de l’Ajuntament i de la Residència d’Avis la Muntanyeta i de la Junta de Personal del consistori del Vendrell han presentat al·legacions al pressupost municipal perquè, segons alerten, "aquest no conté els resultats dels resultats dels acords, convenis i pactes i informes d’Inspecció de Treball vigents en l’actualitat".

Per als treballadors, tot i tenir un pressupost en global més elevat que l’any 2016, la partida de Personal que correspon al capítol I és inferior a l’any 2016, per tant, "és impossible que es puguin complir els pactes signats entre les dues parts per una manca de pressupost en aquesta partida". Els treballadors esperen que "l’actual equip de govern rectifiqui sàviament i incorpori la quantitat necessària per poder fer front als documents pactats amb els treballadors".

En el seu moment, els treballadors van agrair que tots els partits donéssin suport a la moció sobre les condicions dels treballadors de l’Ajuntament del Vendrell i ens autònoms, però consideren que "ara queda el més complicat que és que el pactat es pugui fer realitat". Una de les eines bàsiques que ha de guiar la política del consistori és el vigent pressupost que s’ha elaborat sense consultar en cap moment els treballadors, per tant, diuen que "s'han vist obligats a presentar unes al·legacions que esperem sigui aprovades per fer realitat la moció aprovada per unanimitat del passat 29 de juny entre d’altres".