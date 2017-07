Elena surt de la Guàrdia Civil denunciant “l’ús dels instruments de l’Estat per perseguir la dissidència política”

El que fos portaveu del Pacte Nacional pel Referèndum, Joan Ignasi Elena, ha abandonat la caserna de la Guàrdia Civil de Travessera de Gràcia, a Barcelona, després de declarar davant els agents com a testimoni durant poc més d’una hora. En sortir, ha assegurat a la premsa que, a diferència dels alts càrrecs del Govern que han passat pel pateix episodi, ell no té la condició d’investigat policial. Però tot i això, ha volgut demostrar el seu “malestar” perquè la Guàrdia Civil estigui actuant així amb ell i amb altres. En aquest sentit, ha denunciat “l’ús dels instruments de l’Estat per perseguir la dissidència política” per part del govern espanyol i “altres poders”, cosa que ha considerat una “actitud inacceptable”. És per això que ha cridat a la ciutadania a “dir prou” i mantenir-se “enfrontat i combatiu, es pensi el que es pensi”. Per últim, ha volgut també reclamar al govern d’Espanya “que dialogui amb la societat catalana” per solucionar el “conflicte polític” i permetre el vot en un referèndum.

Immediatament després d’abandonar les dependències de la Guàrdia Civil, Joan Ignasi Elena ha acceptat fer declaracions davant els periodistes per manifestar enèrgicament el seu “malestar” per la situació viscuda. Durant poc més d’una hora, els agents han estat interrogant-lo sobre el Pacte, sobre el seu paper dins l’organització, sobre el web PacteNacionalPelReferendum.cat, i sobre qüestions més generals al voltant de les intencions de l’ens. “Malgrat ser citat com a testimoni, que el Pacte Nacional, amb tot el que representa, sigui citat, francament és desagradable i diu moltes coses; potser ens hauria de fe reflexionar i fer un pas endavant per dir prou”, ha començat dient.

I és que per a Elena, la societat catalana i “la immensa majoria de l’espanyola” tenen “cada cop la convicció més nítida i clara que hi ha “sectors del govern espanyol, del poder polític i d’altres poders” que fan “un ús i una utilització dels instruments de l’Estat i del poder per perseguir la dissidència política de tot tipus”. Amb aquesta denúnica pública després de la seva declaració, Elena ha volgut demostrar que pretenia fer una crida a “dir prou a aquestes actituds inacceptable i, per sort, minoritàries”.

“Això no va d’independència, va de democràcia i de respecte a la diferència, la política i l’opinió de cada ciutadà. I els que practiquen això més aviat que tard ho pagaran electoralment i políticament”, ha etzibat. A més, per a l’exportaveu del Pacte Nacional pel Referèndum, és “essencial dir alt i clar que contra aquestes pràctiques, es pensi el que es pensi i encara que es pensi igual que els que ho fan, s’hi ha d’estar al davant, enfrontat i combatiu”. “Utilitzen el poder al servei de destruir l’adversari polític, al servei del seu pensament polític. I contra això s’hi ha d’estar al davant”, ha afegit.

Joan Ignasi Elena, però, també ha volgut reivindicar el paper del Pacte Nacional, i ha enviat un missatge perquè es faci valer la unitat que representa per fomentar l’acord i la negociació. “S’ha de dialogar, també amb els que pensen diferent. Des del catalanisme i des d’altres sectors”, ha dit, tot dirigint-se també a l’Estat perquè pregui nota de la seva demanda. “Que dialoguin. Que dialogui el govern de l’Estat amb la societat catalana, ens sembla essencial que ho faci”, ha sentenciat. I és que per a Elena, existeix una “convicció generalitzada, molt ampla i transversal del poble de Catalunya” en favor del diàleg i del referèndum acordat que ell creu que “no es torça amb l’amenaça, ni es canalitza a través de la policia i els jutjats”. “Això es canalitza i s’articula a través de la política. I és fonamental que sigui així”, ha conclòs.

Clotet, investigat policial

Elena ha estat el segon citat a declarar a la caserna de la Guàrdia Civil durant aquest dijous. A primera hora del matí ho ha fet també el director general de Comunicació del Govern, Jaume Clotet, que ha entrat a les dependències com a testimoni però n’ha sortit amb la condició d’investigat per la Guàrdia Civil per la seva relació amb el domini web del Pacte Nacional pel Referèndum.

Segons han explicat fonts coneixedores, Clotet ha començat a declarar en qualitat de testimoni, però en un moment determinat de l'interrogatori un agent de la Guàrdia Civil li ha comunicat que passava a ser investigat, pendent de validació del jutge. En aquest moment, ha entrat un advocat de la Generalitat a l'interrogatori i el director general de Comunicació no ha volgut respondre més preguntes. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el conseller de la Presidència, Jordi Turull han volgut mostrat públicament el seu suport a Clotet des del Parlament, on se'ls ha vist junts passejant pels passadissos de la cambra.

El mateix web que ha portat a Clotet davant la Guàrdia Civil va servir perquè dimecres fos citat el secretari general del departament de la Presidència, Joaquim Nin. Com Clotet, Nin també va sortir de la caserna com a investigat policial. Poc després d’això, el Govern va anunciar que denunciaria la Guàrdia Civil i el jutge del jutjat d’instrucció número 13 per “atemptar contra els drets fonamentals” de membres del Govern, i que ho faria per cada persona que considerés que estava patint aquesta vulneració”.

El TSJC i la Guàrdia Civil

El relació a tota la causa i els darrers episodis de la Guàrdia Civil, el TSJC i el jutjat número 13 han emès un comunicat per aclarir que en la causa que instrueix aquest jutge “només consten com a investigades tres persones”, l’exsenador Santiago Vidal, l’ex president del Consell Assessor per a la Transició Nacional, Carles Viver i Pi –Sunyer, i el secretari d’Hisenda del Govern, Josep Lluis Salvadó. El jutjat ha volgut concretar que són únicament aquestes “les persones contra les que es dirigia la querella que va donar inici a aquestes diligències”. A més, des del TSJC afirmen que les citacions i operacions que està portant a terme la Guàrdia Civil aquests dies “són diligències de policia judicial i no han estat sol·licitades pel magistrat d’instrucció 13 de Barcelona”. Per últim, el jutjat ha recordat que “la causa, que està secreta des del seu inici, segueix secreta en prorrogar-se aquest per un termini d’un mes més”.