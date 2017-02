Els vuit detinguts per l’operació Pika surten en llibertat

Els vuit detinguts per l’operació Pika que havien estat traslladats a la comandància de la Guàrdia Civil de Tarragona han quedat finalment en llibertat durant aquest divendres. Es tracta de l’exdirigent de CDC Francesc Sánchez, l’extresorer del partit Andreu Viloca, l’extinent d’alcalde de Barcelona Antoni Vives, l’exdirector general d’Infraestructures Josep Antoni Rosell i els empresaris Xavier Tauler, Sergio Lerma, Fèlix Pasquina i Josep Manel Bassols. Segons fonts de la fiscalia, almenys quatre han respost a les preguntes dels investigadors, mentre que els altres s’han acollit al seu dret de no declarar. Les mateixes fonts han apuntat que tots ells hauran de comparèixer, quan siguin requerits, davant del jutjat d’instrucció número 1 del Vendrell que instrueix les diligències de l’anomenat ‘cas del 3%’.

El primer que ha quedat en llibertat ha estat l’exdirigent de CDC Francesc Sánchez, que s’ha acollit al seu dret de no declarar. Poc abans de les dues del migdia Sánchez ha sortit de la comandància de Tarragona i ha afirmat que no té “res a amagar” i que el poden “investigar de dalt a baix”. “Estic tranquil de la meva actuació com a polític i ara com a advocat de Convergència”, ha assenyalat.

Prèviament, la seva advocada, Judit Gené, ha afirmat que la detenció de Sánchez i la de l’extresorer de CDC Andreu Viloca, a qui també representa, havien estat “injustificades”. Viloca, que tampoc no ha declarat davant la Guàrdia Civil, ha declinat fer cap tipus de manifestació als mitjans.

Durant tota la tarda han anat quedant en llibertat la resta de detinguts. L’empresari Josep Manel Bassols, delegat de la constructora Oproler a Catalunya, ha respost totes les preguntes que li han formulat perquè “no té res a ocultar” i ha dit que sempre ha actuat “dins la més estricta normalitat i legalitat”, segons ha assenyalat el seu advocat, Carles Monguilod.

Per la seva banda, José María Fuster Fabra, advocat de Sergio Lerma -delegat d’Oproler a Madrid-, ha explicat que el seu client també ha quedat en llibertat . Tot i això, el lletrat ha declinat concretar si Lerma ha prestat o no declaració.

L’empresari Fèlix Pasquina també ha sortit en llibertat. Per la seva banda, l’exdirector general d’Infraestructures, Josep Antoni Rosell, ha abandonat les dependències policials a l’interior d’un vehicle conduit per la seva advocada.

Cap a dos quarts de vuit sortia també en llibertat l’extinent d’alcalde de Barcelona Antoni Vives, qui ha assegurat tenir “la consciencia molt tranquil·la”, alhora que “una gran sensació de perplexitat”. “No entenc com se’m pot privar la llibertat d’aquesta manera i estem esperant que s’aixequi el secret de sumari per poder defensar-me amb tranquil·litat”, ha afegit.

El darrer dels detinguts en abandonar les dependències policials ha estat l’empresari Xavier Tauler, pels volts de les vuit del vespre. L’exconseller delegat de Copisa també s’ha acollit al seu dret de no declarar, segons ha explicat el seu advocat.

Durant el matí, l’exconseller delegat de Copisa, Xavier Tauler, ha sol·licitat un ‘habeas corpus’, un procediment judicial que es pot invocar quan es creu que s’ha produït una detenció incorrecta. Tauler ha estat traslladat davant del jutge de guàrdia de Tarragona, però el magistrat ha rebutjat la petició.

Viloca, Rosell, Tauler, Lerma i Bassols ja van ser detinguts l'octubre del 2015 en una de les fases de l'operació Petrum. En el cas de Bassols, que va ser alcalde d'Anglès per CiU, també va ser arrestat en l'operació Térmyca relacionada amb la consultora Efial. Totes són operacions vinculades a les investigacions del 'cas 3%' que s’instrueixen als jutjats del Vendrell arran de les presumptes irregularitats detectades a l’Ajuntament de Torredembarra.

Una operació dirigida per la Fiscalia Anticorrupció

Els fiscals anticorrupció José Grinda i Fernando Bermejo han assistit als interrogatoris després que decidissin investigar als detinguts pels presumptes delictes d'organització criminal, suborn, tràfic d'influències, prevaricació, finançament il·legal de partits, blanqueig de capitals i malversació de fons públics.

La Fiscalia Anticorrupció considera que la trama investigada havia dissenyat una mecànica basada en concursos "manegats" i "controlats". Els concursos, sosté el ministeri públic en un comunicat, ja estaven "atorgats prèviament", tot i la seva "aparença de regularitat", amb l'objectiu de finançar irregularment CDC a través de donacions a les fundacions.

L’operació Pika, relacionada amb el presumpte finançament irregular de l’antiga CDC, l’anomenat ‘cas 3%’, va esclatar aquest dijous al matí. Durant tota la jornada es van realitzar 24 escorcolls a empreses privades i a tres empreses públiques, l’Autoritat Portuària de Barcelona, Infraestructures.cat i Barcelona d’Infraestructures (BIMSA).

A mesura que anaven finalitzant els registres, ja van quedar en llibertat deu dels divuit detinguts, entre els quals el director general de BIMSA, Àngel Sánchez; Constantí Serrallonga, exgerent de l'Ajuntament de Barcelona i actual director general de la Fira de Barcelona; el president del Port de Barcelona, Sixte Cambra, i diversos empresaris.

Algunes de les obres investigades, que haurien estat adjudicades a empreses que haurien vehiculat un 3% del cost al finançament del partit, són els túnels de les Glòries o el dic est del Port de Barcelona.

L’obra dels túnels de les Glòries va ser adjudicada pel consell d’administració de BIMSA el febrer del 2015 a una UTE formada per les empreses Romero Gamero, Benitó Arnó e Hijos, Copisa i Comsa per 49,6 milions d’euros. Els investigadors també van requerir informació de les obres del Paral·lel, el carrer Lucà, el carril bici de Bac de Roda i la carretera de les Aigües, totes vinculades a BIMSA i totes adjudicades durant el mandat de Xavier Trias.

També es van escorcollar les oficines de la constructora Rubau Tarrés a Girona i al Baix Empordà o la seu d’Arnó a Lleida. En total es van produir escorcolls en dotze municipis: Barcelona, Sant Boi de Llobregat, Rubí, l’Hospitalet de Llobregat, Manresa, Lleida, Madrid, el Prat de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Girona, Berga i Majadahonda.