L’advocada de Viloca i Sánchez demana la seva “llibertat immediata” perquè veu “injustificada” la detenció

L’extresorer de CDC Andreu Viloca i l’exdirigent del partit Francesc Sánchez no prestaran declaració davant la Guàrdia Civil, segons ha afirmat la seva advocada, Judit Gené, a les portes de la comandància de Tarragona. La lletrada ha argumentat que la causa està secreta i que no es coneixen les causes del seu arrest, que es va produir aquest dijous en el marc de l’operació Pika. Davant d’aquesta situació, Gené ha demanat la “llibertat immediata” de Viloca i Sánchez perquè considera “injustificada” la seva detenció.