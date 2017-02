El jutge del Vendrell del ‘cas 3%’ cita a declarar l’extresorer de CDC aquest dimecres

El jutge del Vendrell que instrueix el ‘cas 3%’ ha citat a declarar aquest dimecres l’extresorer de l’antiga CDC Andreu Viloca, segons han indicat a l’ACN fonts jurídiques. Per aquesta setmana també han estat citats l’ex-director general d’Infraestructures.cat, Josep Antoni Rosell, i els empresaris Sergi Lerma, Josep Maria Bassols, Xavier Tauler, Fèlix Pasquina. Tots ells van ser detinguts a començaments de febrer en l’anomenada operació Pika per presumpte finançament irregular de CDC a través de l’adjudicació d’obra pública, i van quedar en llibertat per la Guàrdia Civil a l’espera de comparèixer al jutjat. També ha estat citat l’empresari José Luis Romero, que va ser detinguts en fases anteriors del ‘cas 3%’.

En l’operació Pika de començaments de mes hi va haver un total de 18 detinguts, dels quals vuit van ser traslladats a la comandància de la Guàrdia Civil de Tarragona, d’on van quedar lliures un dia després. Entre els detinguts també hi havia l’extinent d’alcalde de Barcelona Antoni Vives i l’exdirigent de CDC Francesc Sánchez, que el jutge encara no ha citat a declarar.

Durant l’operatiu policial es van fer 24 escorcolls a empreses privades de Barcelona, Girona i Lleida, i a tres empreses públiques, l’Autoritat Portuària de Barcelona, Infraestructures.cat i Barcelona d’Infraestructures (BIMSA). Algunes de les obres investigades són els túnels de les Glòries o el dic est del Port de Barcelona.