L'escola Ginesta de Vilanova perdrà una línia de P3 el proper curs, segons acaba de comunicar el departament d'Ensenyament a la direcció del centre. L'escola ha tingut una preinscripció inferior a la de places ofertades, per això el departament ha decidit tancar una línia i obrir una línia més a l'escola Arjau i a l'Ítaca, que tindran el proper curs les dues línies de P3.

A més de la pèrdua d'una classe de P-3, l'escola Ginesta afrontarà el proper curs sense la sisena hora i sense els recursos afegits que els otorga la denominació de Centre de Màxima Complexitat, segons ha confirmat el director del centre, Pau Torres. La notícia ha sorprès la comunitat educativa del centre i preocupa molt a la direcció, que encara no sap en què es traduirà aquest anunci: "de moment no tenim molta més informació per part del departament d'Ensenyament, però perdre la sisena hora suposarà haver de renuncia a molts projectes educatius que es duen a terme a l'escola. Seran cinc hores menys de classe a la setmana i, potser també representarà pèrdua de plantilla i de recursos", lamenta Torres.

Les dues notícies s'han donat aquest dilluns al Consell Escolar i el proper divendres l'AMPA de la Ginesta ha convocat una reunió informativa per afrontar la nova situació i encara les properes accions.