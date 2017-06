Festa de fi de curs reivindicativa a l'escola Ginesta contra la pèrdua de recursos el proper curs

La festa de final de curs de l’escola Ginesta de Vilanova i la Geltrú, organitzada per l’AMPA i celebrada aquest dissabte 3 de juny, ha esdevingut el marc del primer acte reivindicatiu de les famílies de centre contra les retallades de recursos de l’escola, anunciades pel Departament d’Ensenyament.

Concretament, s’ha iniciat la recollida de signatures per reclamar al Departament d’Ensenyament que mantingui les dues línies de P3 de l’escola i els recursos com a Centre d’Alta Complexitat. També, una significativa representació d’alumnes ha donat a conèixer el lema que des d’aquest dissabte acompanyarà les reivindicacions del centre: “Ginesta en moviment”.

El Departament d’Ensenyament ha anunciat per al curs vinent, 2017-2018, la supressió d’una línia de P3 i de la denominació de Centre de Màxima Complexitat de l’escola Ginesta, amb la conseqüent pèrdua de recursos que això suposa com, per exemple, la disminució d’hores de reforços i de desdoblaments de grups “tan necessaris per mantenir la qualitat a l’escola”, tal com apunta el manifest fet públic aquest dissabte.

Les famílies qualifiquen d’arbitràries aquestes decisions i lamenten que no s’hagi tingut en compte ni el projecte educatiu de l’escola ni, sobretot, les necessitats del centre, amb una comunitat educativa especialment heterogènia i diversa. Pel que fa a la supressió de la línia de P3, en què s’ha al·legat poca demanda de places, l’AMPA demana baixar les ràtios de cada classe i garantir un aprenentatge de qualitat als infants.

En relació a la supressió de la denominació de Centre de Màxima Complexitat, les famílies recorden que el Departament d’Ensenyament no ha donat cap argument per a fonamentar la decisió. Alerten que amb aquesta supressió es dificulta la continuïtat del projecte educatiu del centre, avalat pels bons resultats obtinguts i el bon ús que l’escola ha fet dels seus recursos.

Finalment, l’AMPA adverteix que les retallades de recursos anunciades fan perillar els trets que defineixen avui l’escola, i aconseguits després de 50 anys de trajectòria, ser “una escola pública de qualitat i oberta a la ciutat, un agent vertebrador del seu barri i en un referent educatiu a Vilanova”.

La recollida de signatures s’ha habilitat on-line en aquest enllaç.