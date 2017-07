Famílies i mestres de l'escola Ginesta reivindiquen al ple de Vilanova "planificació i promoció de l'escola pública"

La pèrdua d'una línia de P3 el proper curs i de diversos recursos lligats a la denominació de Centre de Màxima Complexitat ha fet que l'escola Ginesta de Vilanova i la Geltrú hagi iniciat fa algunes setmanes una lluita en defensa de la educació pública de qualitat. Aquest vespre, famílies, alumnes i mestres han assistit al ple municipal per fer arribar la seva queixa i per reclamar el compromís del consistori en una millor planificació de l'educació pública a la ciutat.

Maria Aluja, com a portaveu de l'AMPA de l'escola Ginesta, ha defensat una moció de suport per garantir "una educació de qualitat a l'escola Ginesta i una planificació adequada per assegurar un futur òptim a totes les escoles públiques de Vilanova i la Geltrú" que ha comptat amb el suport de tot el ple.

Les famílies esperaven l'aprovació per unanimitat de la moció, per això també han exigit a govern i oposició "accions concretes", més enllà del fet que les competències pertanyen a la Generalitat: "demanem planificació, promoció i determinació en la defensa de l'escola pública de Vilanova i la Geltrú". I és que la comunitat de l'escola Ginesta recorda que "en els darrers anys diferents escoles han perdut línies i d'altres les han guanyat, per això demanem planificació i els criteris no siguin mercantilistes". Lamenten que no té sentit que "les escoles públiques de Vilanova competeixen per veure quina aconsegueix més preinscripcions" i reclamen "una planificació a partir de les necessitats dels centres i dels barris. I que s'equlibrin les ràtios per aula". De fet, famílies i mestres també demanan a l'Ajuntament que s'impliqui en la promoció dels projectes de les escoles públiques, per no caure en aquesta competència mercantilista en periode de preinscripcions.

L'AMPA lamenta que encara no saben quins són els criteris de la Generalitat per canviar la denominació de Centre de Màxima Complexitat per el d'Alta Complexitat, un canvi que suposarà una retallada en els recursos el curs vinent: "l'Ajuntament té capacitat d'opinió i per influir sobre les decisions que afecten els centres de la ciutat", reivindiquen des de l'escola, que alerta que "es posa en perill la qualitat de l'educació pública de la ciutat, però malauradament ja estem fent tard, per això demanem a l'Ajuntament determinació per defensar els interessos de l'escola Ginesta, un centre obert a la ciutat, vertebrador de barri, i referent educatiu a Vilanova", ha defensat Maria Aluja al ple municipal.

Des del govern, el regidor d'Educació, Joan Martorell, ha reiterat el suport a l'escola i el seu projecte educatiu i ha demanat la implicació de tots els grups municipals per traslladar aquestes peticions al Parlament de Catalunya. I és que l'oposició va criticar la deixadesa del consistori en aquest àmbit.