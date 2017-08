Driss Oukabir es presenta a la comissaria de Ripoll i diu que el seu germà petit li va robar la documentació

Driss Oukabir, identificat pels Mossos d'Esquadra com un dels presumptes autors de l'atemptat terrorista a Barcelona, s'ha presentat a la comissaria de Ripoll per explicar que el seu germà petit, Moussa, li va robar la documentació, segons fonts consultades per l'ACN. Oukabir ho ha fet després de veure la seva imatge als mitjans de comunicació que el relacionava amb l'atemptat terrorista a les Rambles de Barcelona. Oukabir ha assegurat que estava a Ripoll en el moment de l'atemptat, del qual s'ha desmarcat. En aquests moments està a la comissaria detingut pels Mossos.