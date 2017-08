Detinguda una altra persona a Ripoll per la seva possible relació amb l'atemptat a Barcelona

Atemptat

Se suma al primer arrestat a la capital del Ripollès i al d'Alcanar

ACN Barcelona 18-08-2017

Un grup de Mossos durant l'escorcoll al bloc de Ripoll aquest 18 d'agost del 2017 en el marc de la investigació per l'atemptat. ACN

<p> Els Mossos d&#39;Esquadra han detingut aquest divendres a primera hora una altra persona a Ripoll per la seva possible relaci&oacute; amb l&#39;atemptat de Barcelona, segons ha explicat aquest mat&iacute; el conseller d&#39;Interior, Joaquim Forn, a Catalunya R&agrave;dio i RAC1. Aquests detinguts se sumen als arrestats aquest mateix dijous a Ripoll i Alcanar. El detingut d&#39;aquest dijous a Ripoll &eacute;s Driss Oukabir i hauria anat a comissaria per explicar que el seu germ&agrave; petit, Moussa, li va robar la documentaci&oacute;. A l&#39;espera de con&egrave;ixer m&eacute;s detalls, per&ograve;, Forn no ha concretat quin tipus de vinculaci&oacute; podria tenir amb el conductor de la furgoneta que va atropellar els vianants de la La Rambla i que els Mossos d&#39;Esquadra continuen buscant.</p>