Els Mossos identifiquen Driss Oukabir com un dels presumptes autors de l'atemptat terrorista a Barcelona

Imatge de Driss Oukabir difosa per la policia. És un dels presumptes autors de l'atac terrorista a Barcelona el 17 d'agost del 2017. ACN

Els Mossos d'Esquadra han identificat Driss Oukabir com un dels presumptes autors de l'atemptat terrorista a Barcelona, segons fonts de la investigació. Seria un dels implicats en l'atac que aquest dijous a la tarda ha deixat almenys 13 morts i més de 50 ferits a les Rambles, després que una furgoneta hagi atropellat la multitud de forma deliberada. La policia ha confirmat la detenció d'una persona, tot i que de moment es desconeix si és Driss Oukabir. La fotografia de l'individu ha estat difosa també per fonts policials. Oukabir és originari de Marsella i viu a Ripoll.

Driss Oukabir, l'home que els Mossos d'Esquadra han identificat com un dels presumptes autors de l'atemptat terrorista d'aquest dijous a la tarda a Barcelona, va passar un mes a la presó de Figueres l'any 2012 en qualitat de preventiu per un presumpte delicte d'abús sexual. Oukabir seria un dels implicats en l'atac que aquest dijous a la tarda ha deixat almenys 13 morts i més de 50 ferits a les Rambles, després que una furgoneta hagi atropellat la multitud de forma deliberada. La policia ha confirmat fins ara la detenció de dues persones, tot i que de moment es desconeix si alguna d'elles és Driss Oukabir. La fotografia de l'individu ha estat difosa també per fonts policials. Oukabir és originari de Marsella i viu a Ripoll.