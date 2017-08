Els Mossos busquen quatre joves d'entre 17 i 24 anys per la seva relació amb els atemptats de Barcelona i Cambrils

Els Mossos d'Esquadra busquen quatre joves d'entre 17 i 24 anys per la seva presumpta relació amb els atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils d'aquest dijous. La policia ha distribuït un document intern al qual ha tingut accés l'ACN en el qual es veu els quatre joves i se'n donen els detalls personals i la filiació. Tres dels joves tenen domicili a Ripoll i el quart a Ribes de Freser, tot i que també n'hi consta a Ripoll. Tots quatre tenen nacionalitat marroquina. Un dels quatre individus, el més jove, és Moussa Oukabir, germà del primer detingut a Ripoll que va declarar que no tenia res a veure amb els atemptats i que li havien robat la documentació personal, probablement el seu germà. A tots quatre se'ls busca per terrorisme.

Moussa Oukabir va néixer a Ripoll el 13 del 10 del 1999 però té nacionalitat marroquina. Té domicili a Ripoll i li consten dues reclamacions policials, ambdues per terrorisme. La policia sospita que va ser ell el conductor de la furgoneta que va atropellar 120 persones a les Rambles de Barcelona, causant la mort de 13 d'elles i ferits de diversa consideració, alguns crítics.

Said Aallaa va néixer a Naour, al Marroc, el 25 del 8 del 1998 i té nacionalitat marroquina i domicili a Ribes de Freser (Ripollès), tot i que també n'hi consta un a Ripoll. Li consta un control específic per terrorisme amb data del 17 d'agost d'aquest any.

Mohamed Hychami va néixer el 15 de l'1 del 1993 a Mirirt, al Marroc. Té nacionalitat marroquina i domicili a Ripoll. També li consta un control específic per terrorisme amb data del 17 d'agost d'aquest any.

Finalment, el quart individu que busca la policia és Younes Abouyaaqoub, nascut l'1 de l'1 del 1995 també a Miririt, al Marroc, i igualment amb domicili a Ripoll. Li consten tres controls específics per terrorisme del 17 d'agost d'aquest any, dos dels Mossos d'Esquadra i un de la policia espanyola.