El conductor de la furgoneta de la Rambla va intentar robar un cotxe prop de Vilafranca el matí abans de ser abatut

El jove Younes Abouyaaqoub, conductor de la furgoneta assassina de la Rambla de Barcelona, va intentar robar un cotxe dilluns passat al matí prop de Vilafranca del Penedès, hores abans de ser abatut pels Mossos d'Esquadra a Subirats (Alt Penedès). La policia li havia perdut la pista el mateix dijous dels atemptats a les 7 de la tarda a Sant Just Desvern, després d'abandonar el cotxe de Pau Pérez, a qui va apunyalar mortalment. Se sospita que va fugir a peu creuant les muntanyes de l'Ordal. Fins ara es pensava que el noi havia arribat com a màxim a Sant Sadurní d'Anoia, però ara s'ha comprovat que hores abans va intentar robar un cotxe a una dona en un supermercat de Sant Pere Molanta (Olèrdola), molt a prop de Vilafranca, que està més lluny de Barcelona que no pas Subirats.

Segons ha avançat el digital 'Crónica Global' i han confirmat fonts policials a l'ACN, els fets van passar a primera hora del matí, quan una dona va aparcar el seu cotxe a l'aparcament del davant d'un gran establiment comercial, als afores de Sant Pere Molanta. Quan la dona anava a tancar el cotxe, un home es va abalançar sobre ella i va intentar robar-li el vehicle. La dona es va resistir i va començar a cridar. L'assaltant va fugir a peu, probablement fins a Sant Sadurní i Subirats, a uns 15 quilòmetres, on va acabar sent vist, identificat i mort.

La imatge del jove ja circulava pels mitjans de comunicació, però els Mossos encara trigarien unes hores a fer-la oficial i a publicar-ne diverses. Va ser el mateix migdia, poques hores després, quan van fer la crida formal i van fer circular massivament les fotografies. Poc després, una veïna de Subirats va reconèixer Younes i va avisar la policia, que va acabar amb la seva vida.

La víctima dels fets no va reconèixer inicialment el seu assaltant. Va denunciar els fets a comissaria un cop Younes ja havia estat abatut. I va reconèixer el jove per les fotos que s'havien fet públiques. Les imatges de les càmeres de seguretat del centre comercial van confirmar la identitat del jove, que al matí anava vestit igual com quan va ser abatut a primera hora de la tarda.