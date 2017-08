Les donacions de sang es van duplicar arran dels atemptats de Barcelona i Cambrils

Després de l’atemptat terrorista de Barcelona i Cambrils, les donacions de sang es van duplicar respecte el mateix període de l’any passat. La setmana posterior als fets, del 17 al 24 d’agost, 8.600 persones van anar als diferents espais del Banc de Sang i Teixits per efectuar donacions. Només en el cas dels hospitals, l’augment va ser encara més gran, i les reserves es van arribar a multiplicar per 3,5 vegades. “Un atemptat mostra el pitjor de l’ésser humà, però també hem vist el millor de la ciutadania”, ha afirmat David Elvira, director del Servei Català de la Salut. El mateix dia de l’atemptat les donacions també es van doblar, passant de 400 a més de 860.

El director del CatSalut ha atribuït directament a l'atac terrorista aquest augment de les donacions. "L'atemptat ha tingut un efecte molt positiu en la donació de sang", ha afirmat. En els mesos d'estiu, les reserves de sang solen baixar perquè hi ha "menys activitat sanitària", però enguany han augmentat un 14%. Així, entre el 17 de juliol i el 31 d'agost, unes 30.000 persones han contribuït al banc de sang.

Elvira ha volgut destacar que el dia de l'atemptat "no hi havia problemes de reserves", ja que se’n disposaven per a vuit dies. "Avui les condicions són excel·lents i ja arriben als deu dies", ha afegit el director. Cal recordar que la sang es pot emmagatzemar durant un període de 40 dies, i per això Elvira ha insistit que "no s'ha de donar només un dia".

Segons el director CatSalut, "encara continua l'onada de solidaritat" arran dels atemptats, i això "mostra la naturalesa de la nostra societat”.

Elvira ha fet aquest balanç coincidint amb una jornada de donació de sang a les instal·lacions del Camp Nou, que ha servit per tancar la campanya #amicspersempre del Banc de Sang i Teixits, que s’ha dut a terme aquest estiu. El director del CatSalut ha volgut agrair que el FC Barcelona "aporti aquests recursos, tant físics com amb els seus socis". En l'acte l'han acompanyat Jordi Cardoner, vicepresident primer del FC Barcelona; Manel Peiró, president del consell d'administració del Banc de Sang i Teixits; Enric Argelagués, director general del Banc de Sang i Teixits, i Ramon Alfonseda, president de l'Agrupació Barça Jugadors; a més de diferents voluntaris.