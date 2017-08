Els hospitals estan oberts als donants de sang per atendre els ferits en l'atemptat

Persones corrent direcció Gran Via per Passeig de Gràcia, el 17 d'agost del 2017 . ACN

Els principals centres hospitalaris de Barcelona i Catalunya han fet una crida als donants de sang per atendre les possible necessitats dels ferits en l'atemptat terrorista d'aquest dijous a les Rambles de Barcelona. El Banc de Sang ha fet saber que compta "amb reserves" per atendre les víctimes de l'atropellament massiu "si és necessari" però els principals hospitals de Catalunya estan "oberts als donants". De la mateixa manera la Creu Roja ha remarcat al compte de Twitter que hi ha "reserves suficients" però que els centres hospitalaris estan oberts als donants.