El Garraf demana a la Diputació un estudi sobre l’impacte dels peatges a la comarca

Els alcaldes del Garraf s’han reunit aquesta tarda amb el vicepresident segon i responsable de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona, Marc Castells, en el bimestral Consell d’Alcaldies. En aquestes reunions on es proposen projectes i temes que afecten a la comarca, els alcaldes dels sis municipis han demanat ajuda a la Diputació de Barcelona per fer un estudi sobre l’impacte dels peatges a la comarca del Garraf, davant la frenada del desenvolupament econòmic del territori. “Com a municipis anem al voltant de com podem aconseguir recursos necessaris per fer un estudi d’aquestes característiques i la Diputació ens dóna una eina objectiva i necessària” explica la presidenta del Consell Comarcal, Gloria García.

L’objectiu és aconseguir definir la problemàtica exacta que suposa l’impacte dels peatges a la comarca del Garraf. Segons afirma Castells “a través d’aquest estudi veurem quin cost d’oportunitat es deixa de tenir per culpa d’aquest peatge. Una situació que no deixa de ser un greuge”. Tot i així, Garcia destaca que “el peatge no té per què ser un impacte negatiu. El Garraf també és el que és perquè el peatge ens posa en una via de comunicació ràpida”.

L’estudi també inclourà l’impacte de diverses mesures per millorar la xarxa viària, que es proposaran a la Generalitat. Però, tot i que encara no s’ha començat l’estudi, una de les primeres mesures que veuen els alcaldes del Garraf podria ser abaixar els preus del peatge.