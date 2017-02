El Garraf i el Baix Penedès reclamen al Govern que estudiï la gratuïtat de la C-32 pels veïns en els desplaçaments interns

Els consells comarcals del Garraf i el Baix Penedès aplaudeixen la proposta que el Govern ha fet al Ministeri de Foment per resoldre la mobilitat de l’N-340, que inclou l’ús de l’autopista gratuïta en un viatge d’anada i tornada diari pels residents de l’Ebre i el Penedès en aquells trams on no està construïda l’A-7. Amb tot, la notícia que va avançar l’ACN també els ha fet alçar la veu per recordar “el greuge” que viu el seu territori, on hi ha un peatge troncal de 6,68 euros a Vallcarca (Sitges) i un altre de 3,99 euros a Cubelles, amb tan sols 23 quilòmetres de distància entre ells. Alhora, Cubelles i Calafell compten amb peatges d’accés i sortida. Les presidentes de les dues comarques reclamen a la Generalitat que estudiï instaurar la gratuïtat en els desplaçaments interns dels veïns del Baix Penedès i Garraf, i sostenen que cal reduir el preu de Vallcarca amb bonificacions “menys complexes” que les actuals.

Des dels consells comarcals del Garraf i el Baix Penedès aixequen el braç per recordar que els peatges de l’autopista C-32 suposen un “greuge” per les dues comarques, tant pels desplaçaments interns com pels trajectes de més llarg recorregut, fins a Barcelona. L’única alternativa gratuïta de que disposen si no es vol utilitzar l’autopista és la C-31, que creua els municipis costaners del Baix Penedès pràcticament com una travessia urbana, i que al Garraf ressegueix tot el Massís a tocar del mar fins arribar a Castelldefels.

Donat que la Generalitat ha ofert al Ministeri de Foment millorar la situació de l’N-340 a base de restringir-hi el pas de camions i de permetre que els residents puguin utilitzar l’AP-7 sense peatges en aquells trams que no es disposa d’una via ràpida alternativa i gratuïta, el Garraf i el Baix Penedès demanen al Govern que també estudiï millores a la C-32, ja que és una autopista de la seva titularitat. “Cal una discriminació positiva pel territori”, demana la presidenta del Baix Penedès.

Tant Serramià com la presidenta del consell comarcal del Garraf, Glòria Garcia, senyalen a l’ACN que la negociació per la C-32 amb la Generalitat passa per dos nivells. Per un cantó, s’hauria d’abordar la mobilitat interna pels residents i, per l’altre, el preu del peatge de Vallcarca, que fa de frontera amb el Baix Llobregat i el Barcelonès. En el segon cas, Gloria Garcia diu que el debat “no és innegociable”, tot i que admet que implantar-hi descomptes és una qüestió més complexa que no pas afrontar una millora de la mobilitat dins el territori. Al mateix temps, Garcia i Serramià reconeixen que en cap cas es pot demanar una gratuïtat per a tothom, ja que “això seria fer demagògia”.

Per contra, les dues presidentes comarcals asseguren que instaurar un sistema de gratuïtat pels veïns que facin trajectes entre el Garraf i el Baix Penedès “hauria de ser assumible”. Si bé reconeixen que els darrers anys la Generalitat ha instaurat diverses bonificacions, consideren que aquestes són “complexes” si es vol optar a una rebaixa significativa. L’últim paquet de mesures per abaixar els peatges de la C-32 va entrar en vigor el gener de 2015 i premia la recurrència superior a 17 viatges, els vehicles ecològics, els d’alta ocupació i els que utilitzin el telepagament. Són bonificacions acumulables, però només es poden aplicar de dilluns a divendres, fet que el territori considera “insuficient”.

Així, per permetre que els desplaçaments interns dels veïns fossin gratuïts en un viatge d’anada i tornada diaris, la presidenta del Baix Penedès defensa que es podria posar en marxa un sistema a través de lectors tipus Via T. Considera que aquesta seria una mesura “intermitja” fins que la Generalitat pugui desplegar el sistema de la vinyeta com a substitució dels actuals peatges, tal com ja va defensar el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, mesos enrere. A parer d’Eva Serramià, implantar un cànon que homogeneïtzi les autopistes seria “una bona opció” que resoldria els greuges de la C-32.

Mentre la Generalitat no pugui implantar la vinyeta a les autopistes, però, els consells comarcals demanen solucions a curt termini. Per aconseguir fer més pressió, recentment els alcaldes han aconseguit el compromís de la Diputació de Barcelona per elaborar un estudi que xifri quin és l’impacte econòmic dels peatges al Garraf i el Baix Penedès. “El territori té urgències, que entenem, vivim i patim”, explica Serramià, qui confia que l’estudi “donarà més dades per trobar una solució”. Per la seva part, Gloria Garcia assegura que es podrà demostrar que el territori “no només es queixa per sentiments”. Com que el Baix Penedès forma part de la Diputació de Tarragona, Serramià preveu demanar també suport a aquesta institució per elaborar l’estudi.

Simultani a aquest anàlisi, la presidenta del Baix Penedès també avança que el territori vol crear una Taula de Mobilitat “que integri tots els actors de les dues comarques amb racionalitat”, on hi formarien part també les plataformes ciutadanes No Vull Pagar C32 i Coordinadora Calafell. En aquest sentit, recorda que la proposta que el Govern ha fet a Foment per millorar la mobilitat de l’N-340 amb bonificacions a l’AP-7 ha tingut prèviament un rerefons “on s’han fet els números per veure realment què costa cada mesura que es vol aplicar”. Eva Serramià diu que la Taula de Mobilitat complementarà la feina que ja es fa al Grup de Treball de la C-32 amb els actors polítics, econòmics i socials, i afirma que es podran concretar mesures gràcies a l’estudi de la Diputació.