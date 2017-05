Acomiaden 10 treballadors del Diari de Vilanova, que abandona la seu de Neàpolis

El número zero del nou 'Diari de Vilanova', sobreposat al darrer exemplar del rotatiu amb el format antic, en una imatge del 4 de setembre de 2015. AC

L'empresa editora del setmanari Diari de Vilanova, Edicions Comarca 17, ha acomiadat en els darrers dies tota la seva plantilla, deu treballadors, sis dels quals, aquest mateix dimarts. Segons fonts properes a l'empresa, l'edició en paper del setmanari seguirà sortint, però sota la marxa DV i sense la reconeguda capcelera del Diari de Vilanova, que ha estat embargada per Hisenda pels nombrosos deutes pendents de l'empresa.

L'editor del Diari de Vilanova havia creat en els darrers mesos altres dues empreses per intentar donar oxígen al futur del diari. Aquestes dues empreses es fan càrrec de l'edició digital del diari i de cobrir l'àrea comercial del grup. Ara són aquestes empreses les que impulsaran la nova etapa del nou setmanari en paper, amb alguns dels treballadors que ja havien deixat anteriorment Edicions Comarca 17 i amb altres dels que han estat acomiadats recentment, que ja haurien negociat noves condicions laborals per reincorporar-se.

Segons expliquen fonts properes a l'empresa, l'editor del Diari de Vilanova va rebre fa unes setmanes un requeriment d'Hisenda, que havia descobert la creació un grup d'empreses per poder fer ingressos al grup sense passar per l'empresa endeutada, Edicions Comarca 17, i els conseqüents embargaments. Així, es va vendre les seves accions d'Edicions Comarca 17 (el 70%) a un bufet d'advocats de Barcelona que es dedica a liquidar empreses. Va ser en aquell moment quan es van produir els quatre primers acomiadaments.

Els altres sis acomiadaments s'han produït aquesta setmana, després que els mateixos treballadors descobrissin un document on es projectava aquest nou diari, a l'staff del qual no s'incloïa cap dels seus noms. Al demanar comptes a l'empresa, aquesta els hi va comunicat l'acomiadament.

El Diari de Vilanova arrossega seriosos problemes econòmics en els darrers temps. De fet, l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú havia donat un ultimatum a l'editor per pagar el deute que tenien pel lloguer de Neàpolis o abandonar les instal·lacions que ocupaven des de fa més de dos anys. Finalment, aquesta setmana han deixat les instal·lacions municipals, sense eixugar el dèficit, i s'han traslladat a un nou local de lloguer privat al centre de Vilanova.