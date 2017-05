Propostes artístiques de narració i tradició oral faran bategar el cor del Penedès amb el Festival EVA

Del 2 a l’11 de juny el Penedès serà l’epicentre de la narració i la tradició oral contemporània, amb la 13a edició del Festival En Veu Alta que portarà, a 14 municipis, 44 propostes molt representatives, de diferents formats i estils i dirigides a públic adult i familiar. Narradors, actors, cantants, rapsodes i xerraires impenitents que ens vindran a explicar vés a saber què. Jordina Biosca, directora del Festival, destaca precisament que l'EVA es conforma d'espectacles de petit format amb grans comunicadors: «La comunicació i les paraules són el pal de paller del Festival. A vegades només cal un mateix, sense artificis, per poder arribar a la gent, i la paraula té un gran poder. Volem moure i remenar consciències».

Sant Sadurní d’Anoia esdevindrà la capital de la narrativa en un primer cap de setmana intens de l’EVA Penedès (del 2 al 4 de juny). «L'aposta de Sant Sadurní per l'EVA – explica Montse Medall, regidora de cultura – fa enguany un pas més programant quatre tardes d'espectacles familiars per apropar la narració oral als més petits; volem que creixin amb la cultura ben a prop». Del 5 a l'11 de juny hi haurà espectacles en 13 municipis més del Penedès (Sant Pere de Riudebitlles, Olèrdola, Torrelavit, Sant Quintí de Mediona, Torrelles de Foix, Gelida, Sant Margarida i els Monjos, Avinyonet del Penedès, Vilafranca del Penedès, Subirats, Pla de Penedès i Sant Martí Sarroca i Llorenç.del Penedès).

Cultura fins les entranyes. Els espectacles de l'EVA

La 13a edició de l’EVA Penedès comptarà amb 20 espectacles per a públic adult, 10 familiars, 2 cursos de formació de lectura en veu alta i 12 sessions de lectures vinculades al voluntariat de l'EVA354. I tot, seguint amb un dels trets distintius del Festival: portar espectacles en espais singulars i poc habituals, ocupant des de places i carrers fins a indrets com el Cementiri de Sant Sadurní d’Anoia, parcs, jardins, caves i, fins i tot, uns safaretjos.

La quarta edició de 'Per viure al cementiri no cal morir-se' ens presenta una passejada amb músics com Sthépane Laibet o La Cris, narració amb Assumpta Mercader o Christian Atanasiu, una creació que uneix dansa, text i música amb Marta Casas, Angie Mas i Narcís Coromina o, i per primera vegada, una projecció a càrrec de Cineclub Vilafranca. Un altre dels clàssics de l'EVA, 'A tres bandes', un itinerant amb Ireneu Tranis, Jaume Arnella i Assumpta Mercader. Altres espectacles destacats? Dos sopars literaris de la mà del director Ricard Gázquez; una de Jesús Moncada amb la Cia Mea Culpa; dos concerts de Maria Arnal i Marcel Bagés presentant '45 cerebros y 1 corazón'; el penedesenc Inda Pereda amb espectacle familar; homenatges a Lewis Carroll, Virgína Woolf i Mercè Gost; i la periodista Cristina Mas, a l’espai Les entranyes de l’EVA; narradors com Merche Ochoa, Yoshi Hioki, Marta Millà i Horacio Kurti, Dalí Blanch o Arnau Vilardebò. Màrius Serra ens farà jugar de nou amb les paraules, enguany amb proposta familiar; Toni Gomila, amb el que ja és un clàssic, 'Acorar'; o l'actor Oscar Intente que enguany clourà l'EVA Penedès amb 'Aula Brecht'.

Precisament, l'escriptor Màrius Serra ha participat a la roda de premsa de presentació del Festival reivindicant el llenguatge com a font de plaer i destacant la importància dels circuits culturals que es fan arreu del territori: «sense centre no hi ha marges, com sense marges no hi ha centre». Per Màrius Serra «la paraula escrita té un prestigi social que no té la paraula oral. Molts escriptors – afegeix - ens hauríem de plantejar l'oralitat d'allò que escrivim. Els temps canvien i no és mala idea explorar la frontera entre l'escriptura i l'oralitat tenint en compte el poder de la paraula».

Més a prop d'Occitània

A tot això cal sumar-hi que, en aquesta nova edició, l’EVA vol apropar la cultura occitana, propera tan territorial com lingüísticament al nostre territori, presentant una proposta conjunta amb el CAOC, el Cercle d’Agermanament Occitano-català. Precisament, l'espectacle inaugural de l'EVA Penedès a Sant Sadurní serà un ball folk occità amb cançons i danses amb Mirabèl, un viatge instantani cap a una bona festa en un indret qualsevol d’Occitània amb la qual conèixer també la història occitana tal i com ha destacat en roda de premsa Núria Ontiveros, membre del CAOC. El 8 de juny membres del CAOC presentaran el documental 'El viatge' sobre la caminada de les valls occitanes d'Itàlia a la Vall d'Aran per reclamar a la UNESCO que la llengua occitana fos Patrimoni Immaterial de la Humanitat.

Voluntariat que alça la veu

L’EVA354, el voluntariat lector cultural que des de 2014 llegeix en residències, domicilis particulars, casals d’avis i escoles (entre d’altres) per apropar les lectures, la veu i la paraula dita, serà també al Festival EVA i oferirà diferents espais oberts de lectura per a tot aquell que hi vulgui participar. La formació de lectura en veu alta és també un clàssic del Festival, enguany amb un curs que impartirà l'actriu Lali Barenys els dies 27 de maig o 3 de juny. A més, enguany, l’EVA354 i el Festival EVA s’adhereixen a la commemoració del que l’any passat va ser el 25è aniversari de la mort de Montserrat Roig i el centenari del naixement de Glòria Fuertes.

I a Pradell...

Pradell de la Teixeta, al Priorat, viurà el seu 8è EVA del 30 de juny al 2 de juliol, amb algunes propostes coincidents com Mirabèl, Maria Arnal i Marcel Bagés, Màrius Serra o Toni Gomila, que al Priorat hi serà amb Catalina Florit i 'Pecattum'. Altres noms de Pradell seran Marcel Casellas Trio, la narradora Noemí Caballer, Rosa Cadafalch, els poetes Núria Martinez Vernis i Martí Sales o la companyia de teatre d'ombres Olveira Salcedo.