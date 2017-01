Adjudicació servei d'aigua del Vendrell

L’executiva local del PDECAT del Vendrell vol manifestar-se a favor del sistema de gestió de l’aigua de la ciutat i que ha de portar més de vint milions d’euros d’inversions durant els propers anys per millorar la xarxa d’abastament d’aigua després de nova licitació del servei.



Cal recordar que el model de la capital del Baix Penedès és el mateix que comparteix amb moltes altres ciutat del país i que ha reportat ser la quarta ciutat de més de 25.000 habitants amb el cost per m3 d’aigua més econòmic, per darrera de Girona, Olot i Granollers.



Així doncs, el sistema de gestió de l’aigua per aquesta modalitat no implica necessàriament un cost més elevat. El Vendrell es troba per sota (1,665 €/m3) de la mitjana de Catalunya en cost del m3 d’aigua (1,754 €/m3) i si ens fixem en el global de la demarcació de Tarragona, la capital del Baix Penedès continua per sota del conjunt de comarques tarragonines, que és d’1,720 €/m3. Pel que fa a l’àmbit de la Vegueria del Penedès, la diferència s’accentua i la mitjana s’enfila fins a 1,963 €/m3.



En el conjunt de dades que l’Agència Catalana de l’Aigua facilita (i que es poden trobar en aquest enllaç) també es pot comprovar com empreses municipals d’aigua cobren més cara l’aigua que d’altres municipis amb la situació del Vendrell, pel que no es pot afirmar que la municipalització comporti directament un estalvi a la factura, a més de posar en risc el conjunt de les inversions proposades. (taula on es poden comprovar les dades).



A més, el PDECAT del Vendrell vol mostrar la seva preocupació per la desinformació i manipulació que s’ha produit en aquest tema per part d’altres formacions polítiques i entitats veïnals, per exemple, en el cas dels llocs de feina, ja que els treballadors actuals perdrien la seva feina: No es podrien subrogar perquè per accedir a qualsevol treball públic ha d’aplicar-se la pública concurrència, com marca l’estatut de l’empleat públic. Això implica que dels 30 treballadors actuals només 6 mantindrien el seu lloc de treball perquè provenen del servei prestat anteriorment per l’Ajuntament del Vendrell.



Des de l’executiva local del PDECAT s’insta al govern de l’Ajuntament del Vendrell a treballar per un control exhaustiu de la nova empresa resultant per tal que compleixi els seus compromisos d’inversions i, a la vegada, treballi per garantir la mateixa política d’un preu de l’aigua ajustat per a tothom, a més d’atendre totes les situacions de vulnerabilitat de persones amb limitació de recursos econòmics i en risc d’exclusió social, tal com ja s’està fent actualment amb el comptador social.