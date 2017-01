Cost servei funerari a Vilafranca

Davant les diverses informacions publicades aquesta setmana als mitjans de comunicació arran de la roda de premsa d’ERC de Vilafranca en matèria de serveis funeraris, on es va qüestionar el cost d’aquest servei per a les famílies usuàries del tanatori del Penedès, Àltima considera que aquestes afirmacions són totalment infundades. En aquest sentit, l’empresa funerària exposa el següent:



Preus

Actualment, el preu mitjà d’un servei funerari d’Àltima a Vilafranca es troba entre els 3.400 i els 3.600 euros (IVA inclòs), similar al que es pot trobar a altres localitats catalanes, per tant, no es produeix cap sobrecost del servei per les famílies. En aquesta línia, es presten serveis per menys o per més import, segons els complements que escullen els usuaris. Al final, el preu de cada servei funerari depèn del que família contracti.



Es important remarcar que, d’acord amb l’Ajuntament de Vilafranca, Àltima té a disposició de totes les famílies la possibilitat de contractar un servei funerari bàsic que inclou els principals elements d’un servei funerari com el taüt, la sala de vetlla, el cotxe fúnebre, la tanatoestètica i la cerimònia per 2.964 euros (IVA inclòs). Si la família no vol contractar sala de vetlla ni tanatoestètica, el preu del servei bàsic se situa als 2.047 euros (IVA inclòs).



Així mateix, Àltima garanteix el servei funerari a totes aquelles persones sense recursos econòmics. En aquest sentit, du a terme de forma gratuïta els serveis de beneficència sempre que es presenti la documentació pertinent que emet serveis socials.



Finalment, és oportú posar en relleu que les famílies usuàries del tanatori del Penedès, a Vilafranca, valoren el servei rebut amb 8,8 punts sobre 10 (molt satisfactòriament). Aquesta dada s’obté d’un sistema d’avaluació que Àltima realitza periòdicament i de forma independent (sistema NPS – Enquesta OPINAT).



Protocol amb els hospitals

En referència als protocols entre Àltima, l’Hospital Comarcal i el Centre Sociosanitari Ricard Fortuny, l’empresa reitera que mai s’ha produït cap comportament irregular per part d’Àltima i que mai s’ha obstaculitzat la lliure competència des de l’empresa. Aquestes afirmacions han estat confirmades per les dues entitats sanitàries mencionades.



Un mercat liberalitzat

Àltima a Vilafranca presta serveis des del Tanatori del Penedès. És l’única empresa que compta amb una instal·lació d’aquestes característiques a la ciutat ja que també és l’única que ha dut a terme la inversió necessària. Però Àltima no és l’única que pot prestar-hi servei ja que, d’una banda, qualsevol empresa pot construir el seu tanatori d’acord amb la legislació vigent i, de l’altra, la llei europea de serveis funeraris garanteix la lliure competència en aquesta matèria, el que implica que qualsevol empresa europea que disposi d’una llicència funerària pot operar a qualsevol localitat, com ara Vilafranca.