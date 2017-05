3º Nit de la gastronomia de Vilanova i la Geltrú. La crònica

Dijous es va celebrar la tercera edició de la Nit de la Gastronomia de Vilanova i la Geltrú, a La Daurada, organitzat pel Gremi d’Hosteleria i restauració, amb el suport de la Confraria de Pescadors, l’ajuntament de la ciutat i Vilanova Turisme.

La nit va començar amb un còctel de benvinguda de Destil·leries MG, patates i olives Piqué i unes paperines de gambes blanques fregidetes.

Els parlaments de rigor van començar amb el de Joan Martí, pel Gremi. Seguidament Neus Lloveras, alcaldessa de la ciutat, va agrair la col·laboració de tots els implicats, i especialment de la Confraria de Pescadors, i va qualificar les Nits Gastronòmiques com a espai de col·laboració i trobada. I finalment Miquel Forns, Diputat Delegat de Turisme de la Diputació (i alcalde de Sitges), que va insistir en el territori, els seus productes i la seva gastronomia com a valors turístics a potenciar, posant en valor la gastronomia com a pilar de l’oferta turística de la ciutat.

En aquesta edició la Confraria de Pescadors de la ciutat ha volgut donar a conèixer les quatre arts de pesca que practiquen el seus associats, i amb elles productes poc coneguts o poc apreciats: de l’arrossegament, la gamba i el pop blancs; de la llum, la sardina i el seitó; la sípia de les arts menors; i l’emperador, del palangre. Aquesta aportació de matèria primera es va oferir a set joves cuiners i cuineres de Vilanova, que ens van presentar les seves propostes.

Així doncs, Ricard Sabaté, del bar de vins La Cava, va presentar unes croquetes casolanes de sípia. La rillette és una preparació francesa on es cuina una carn o peix a baixa temperatura en greix, per després desossar-la. David Perea, del restaurant Stirling va cuinar una rillette d’emperador amb encurtits i olives de Kalamata, sobre un pa de gambes.

Des del restaurant Really, el seu xef Miguel Guilarte va servir una Coca d’all cremat de bròtola amb cruixent de gamba blanca, tomàquet sec i perfum d’alfàbrega. Tot seguit vàrem degustar unes Sardines en escabetx de cava amb mousse d’albergínia fumada, preparades pel xef José Romero, del restaurant 6QU.

La Núria Lucas, xef del restaurant El Dinou – Can Cabanyes va preparar un Pop blanc amb melmelada de ceba i tomacó confitat amb allioli d’alls tendres. Juan Diego Bernat, de la botiga de menjars preparats La Cuina del Petit va fer un All cremat de seitons.

Finalment, el xef amfitrió de la nit, Lluís Casas, va preparar un caneló de moixina, gamba blanca i crema de pèsols.

Durant la nit el president de l’Institut Català de la Cuina i xef Xavier Mestres i el professor i gastrònom Francesc Murgades van dedicar un emotiu homenatge en forma de sermó carnavaler al recentment traspassat Joan Cullell, Pere Tàpias, explicant anècdotes i vivències compartides.

Les postres de l’àpat van ser a càrrec del mestre pastisser Abraham Martínez, amb les seves Llunes de Vilanova amb sorpresa.

Precisament l’Abraham Martinez, amb els restauradors Santi Coll del restaurant Marina – Can Coll, Julian Mansilla, del desaparegut restaurant Lis i Miquel Gatell, de Can Gatell van ser els homenatjats de la gala d’aquest any.

Després dels cafès, i per acabar bé la nit, les Destil·leries MG van oferir uns gintònics amb les seves ginebres i tòniques especials.

Feliç idea la d’oferir productes del territori a joves valors, que ens van tornar a demostrar la seva consolidació com realitats. Durant un mes aquests plats seran a la carta dels restaurants. Us els recomano.