Ni projecte ni terminis

Des de Prou Accidents Subirats lamentem que de la reunió dels alcaldes de Subirats, Avinyonet del Penedès i Sant Cugat a la Direcció General de Carreteres de l’Estat a Barcelona, no en sortís cap resposta concreta sobre els terminis d’aprovació del projecte ni l’adjudicació de l’obra, si més no en referència a la rotonda de Subirats.

Al mateix temps, augmenta la preocupació d’aquesta falta de previsió si realment en la mateixa reunió es va anunciar que es preveuen completar les obres de la variant de Vallirana abans no finalitzi el 2018.

Després de les declaracions de fa un parell de setmanes de la diputada i ministra Dolors Montserrat, on assegurava que estava tot previst perquè es comencessin les obres a principis del 2018, aquesta no era la resposta que s’esperava i per tant considerem que s’està jugant amb temes que afecten directament a la vida de les persones fent un ús interessat de la informació i del càrrec.

No obstant, aquesta notícia, si bé no era la desitjada, era previsible després de 10 anys d’incompliment i sense cap partida existent en el pressupost de l’Estat del 2017, publicat al BOE. I ens confirma que la mobilització per aconseguir que es comenci a fer justícia en aquesta N340 serà llarga i necessitarà de la coordinació de veïns, entitats i institucions locals, com està passant en altres punts del país.

Per això des de la Plataforma Prou Accidents de Subirats continuarem recollint signatures i fent difusió durant les properes setmanes, i animem a veïns de Subirats i de municipis del voltant a participar activament amb la plataforma veïnal i en les activitats que tindran lloc durant les properes setmanes.