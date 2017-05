Calafell torna a afrontar la regulació dels clubs cannàbics després de l'explosió d'un habitatge on es cultivava marihuana

El govern de Calafell vol tornar a posar fil a l'agulla amb la regulació dels clubs cannàbics del municipi. Després que diumenge es produís una explosió en un habitatge on es cultivava marihuana per a un futur club que havia d'obrir al municipi, l'Ajuntament vol acotar una normativa per "cobrir el buit legal que hi ha en el cultiu de droga, que ara facilita molts abusos", assenyala l'alcalde Ramon Ferré. Així, la intenció del govern "no és restringir", sinó "posar ordre" sobre la distància mínima dels centres educatius, horaris, aforaments o sistemes d'evacuació de fum. L'abril de l'any passat, el ple va aprovar una proposta de regulació, que va quedar en no res perquè no va aconseguir la majoria absoluta necessària per a tirar endavant un pla especial.

Ramon Ferré admet que els clubs cannàbics són una activitat legal, però lamenta que l'explosió de diumenge on van quedar ferits dos nois que han estat denunciats pels Mossos d'Esquadra demostra que "aquesta figura legal pot ser aprofitada per persones o grups que res tenen a veure amb l'autoconsum de cànnabis".

Per afrontar la nova regulació, el govern ha creat una taula de treball on convida l'oposició a definir els paràmetres per la concessió de llicències als clubs cannàbics. Actualment, aquests establiments poden obtenir el permís d'obertura si s'ajusten a una legislació general.