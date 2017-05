Dos ferits en una deflagració en una casa ocupada de Segur de Calafell

Els dos joves ferits en la deflagració de Segur de Calafell (Baix Penedès) ocupaven la casa i estaven manipulant productes químics. "L'explosió ha estat ocasionada per una manipulació d'esprais o adobs en relació a les 100 plantes de marihuana que s'han trobat a l'interior de l'habitatge", ha confirmat l'alcalde de Calafell, Ramon Ferré. Els afectats, dos homes de 29 i 26 anys, han patit ferides de gravetat per cremades de primer i segon grau arreu del cos. Han estat evacuats a l'Hospital de la Vall d'Hebron. "Els dos nois estaven ocupant l'habitatge, però no sabem encara de qui és la propietat", ha detallat Ferré, que també ha precisat que la forta deflagració –que ha esberlat part d'una de les parets de l'immoble- ha obligat a evacuar la família que habitava a la casa adossada contigua, al número 54 de l'Avinguda Anglaterra de Segur de Calafell. "Han anat a casa de familiars a l'espera que els serveis tècnics valorin l'estat de l'edifici", ha comentat el batlle.

"Ja ha començat la inspecció de l'habitatge i s'han trobat alguns danys estructurals a les parets de càrrega", ha avançat Ferré. "Ara s'està comprovant també si la paret mitgera que uneix els dos immobles també està afectada. Llavors es prendran les accions necessàries", ha puntualitzat l'alcalde de Calafell. L'alerta del succés s'ha rebut a les 10.27 hores d'aquest diumenge al número 54 de l'Avinguda Anglaterra de Segur de Calafell, a la urbanització la Casa Nova de Segur. Els veïns han alertat que s'havia produït una forta explosió, "com un accident de trànsit". Hi han treballat 5 dotacions de Bombers, 4 ambulàncies i 2 helicòpters del SEM, 2 patrulles dels Mossos d'Esquadra i efectius de la Policia Local. Les lectures de l'explosímetre dels Bombers han descartat ja d'entrada la presència de gas com a possible causant de la deflagració.