Sitges anuncia el compromís d’Interior per acceptar les al·legacions i aprovar el pla de seguretat del Carnaval

L’Ajuntament de Sitges preveu obtenir el vistiplau imminent de Protecció Civil al Pla d’Autoprotecció (PAU) del Carnaval després que el Departament d’Interior s’hagi compromès a acceptar les al•legacions que el consistori ha presentat a l’informe desfavorable emès pels cossos d’emergències. Arran de l’oposició que els Mossos d’Esquadra, Bombers de la Generalitat i Policia Local havien mostrat al nou recorregut de les rues per la manca de vies d’evacuació previstes, el govern ha defensat aquest dijous al vespre en una reunió amb Interior diversos canvis fets les últimes setmanes per reforçar la seguretat. En aquest sentit, l’alcalde Miquel Forns s’ha esmerçat en destacar que s’ha reduït el nombre de carrosses i també s’ha ampliat el traçat pel passeig de la Ribera, com històricament sol•licitaven els cossos policials. Forns ha anunciat aquest divendres al matí que Interior acceptarà les al•legacions i que “entre avui i dilluns” es donarà llum verda al pla de seguretat.

La trobada d’aquest dijous al vespre ha reunit l’alcalde de Sitges, Miquel Forns, la regidora de Festes i Tradicions, Rosa Tubau, i alts responsables dels Mossos d’Esquadra, Bombers de la Generalitat i Protecció Civil per avaluar les al•legacions que l’Ajuntament havia presentat per resoldre l’informe desfavorable que els cossos d’emergències havien emès respecte les noves rues del Carnaval. A la trobada també s’hi va afegir posteriorment el conseller d’Interior, Jordi Jané.

Durant prop d’una hora i mitja, el govern municipal va insistir en defensar que l’informe dels cossos d’emergències on s’alertava de la manca d’espai per actuar en cas d’accident era previ a diversos acords que l’Ajuntament havia pres amb les entitats participants a les rues per acabar de perfilar els recorreguts i les condicions de l’esdeveniment. En aquest sentit, Miquel Forns ha explicat a l’ACN que bona part de la reunió es va centrar en repassar les vies d’evacuació, que l’alcalde assegura que estan ajustades a la llei gràcies a la reducció del nombre de carrosses participants i al fet que s’evitarà que la primera i l’última colla quedin enllaçades, com havia passat fins ara.

“La feina estava feta, i ben feta”, ha subratllat Forns, posant en valor les jornades tècniques que ha celebrat l’Ajuntament amb les colles per ajustar les condicions dels nous itineraris de les rues de la Disbauxa i l’Extermini. “Hagués estat diferent que l’Ajuntament hagués rebutjat o passat olímpicament de les recomanacions de seguretat, però sempre hem entès que cal un equilibri entre la seguretat i la festa, i per això portem un any treballant”, ha afegit, destacant que aquestes reunions són una “raó suficient” per tirar endavant el nou recorregut.

L’alcalde ha admès que, durant la reunió, els Mossos d’Esquadra han sostingut que el Carnaval gaudiria de major seguretat si les rues es celebressin únicament pel passeig Marítim i passeig de la Ribera, sense endinsar-se al nucli antic. En aquest sentit, la policia considera “insuficient” l’itinerari instaurat per aquest any, ja que les rues amplien part de la presència a la façana marítima però acabaran el seu recorregut passant per tres carrers de la zona antiga. Amb tot, Fons insisteix que els canvis fets en el traçat i en el nombre de colles ja són un avenç a favor de la seguretat, “buscant l’equilibri amb la festa”.

Després de la reunió d’aquest dijous, l’alcalde ha celebrat que Protecció Civil es comprometi a homologar el pla d’Autoprotecció de forma imminent, en un termini que com a molt arribarà fins dilluns. Un cop aconseguit el compromís d’Interior, Forns ha recordat que ja no caldrà dur la qüestió al Ple. Aquest passat dimarts, el mateix alcalde havia anunciat que si no s’aconseguia l’aval al pla de seguretat, hauria de ser el plenari el que decidís com s’havia de celebrar el Carnaval en matèria de seguretat i qui en seria el responsable en cas d’accident. La propera i última trobada entre els responsables polítics i els cossos de seguretat i emergències es farà dimecres 22, en l’habitual Junta Local de Seguretat prèvia a l’inici del Carnaval.