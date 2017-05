Un treballador mort i un altre ferit de gravetat en una deflagració en una benzinera a Sant Sadurní d'Anoia

Un treballador ha mort i un altre ha resultat ferit de gravetat en una deflagració aquest dimarts a la tarda en una deflagració que s'ha produït en una benzinera de Sant Sadurní d'Anoia, situada a la carretera de Sant Quintí de Mediona. Inicialment, l'Ajuntament de Sant Sadurní havia informat de la mort dels dos treballadors, però els Mossos confirmen que hi ha una víctima mortal i un ferit greu.

Es tracta de dos operaris d'una empresa externa (Controltank) que feien tasques de neteja d'un tanc de benzina, un manteniment rutinari i d'obligat compliment. Segons ha explicat el propietari de la benzinera, Pere Amat, els treballadors van buidar ahir el dipòsit i van treure els gasos i avui estaven realitzant tasques de neteja a l'interior quan s'ha produït l'explosició per motius que encara s'han d'aclarir. Sembla que estaven manipulant fibra de vidre quan una guspira hauria generat una deflagració a l'interior del tanc.

Pere Amat, que assegura sentir una "impotència absoluta", no s'explica l'accident mortal i lamenta no haver pogut fer res per salvar-los. Segons els testimonis, no ha estat una gran explosió i la benzinera no ha patit desperfectes externs.

El sinistre s'ha produït quan passaven cinc minuts d'un quart de quatre de la tarda. Els bombers treballen per rescatar els cossos dels dos treballadors, que continuen dins del tanc. Fins al lloc, s'hi han desplaçat deu dotacions dels bombers de la Generalitat i un helicòpter dels GRAE, a més d'un ampli dipositiu policial. Pel que fa la carretera de Sant Quintí de Mediona es troba tallada per facilitar les tasques dels equips d'emergència.