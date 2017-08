CCOO considera l’accident mortal a la benzinera a Sant Sadurní com a conseqüència de la subcontractació en cadena

Els accidents de treball sempre són causats per la combinació de múltiples factors. En l’accident del passat 30 de maig a una benzinera a Sant Sadurní d’Anoia -on van morir dos treballadors d’una empresa de manteniment que realitzaven tasques de neteja i reparació d’un dipòsit-, la dèria de subcontractar activitats per abaixar costos, com la manca de seguiment de les mesures de seguretat de l’empresa subcontratada, han suposat un empitjorament de les condicions de treball i un cost en vides humanes de treballadors insuportable.

Ara s’ha conegut la detenció del gerent de l’empresa de manteniment per la qual treballaven els dos operaris, com a presumpte autor de dos homicidis imprudents i d’un delicte contra els drets dels treballadors.

CCOO va contactar al seu dia amb Inspecció de Treball per dur a terme una investigació rigorosa de les condicions de treball perquè aquest es el moll de l’os. S’han de fer visibles les deficients condicions de treball per canviar-les i evitar accidents. Només amb prevenció de qualitat i condicions de treball dignes (de jornada, de contracte, de salari, d’horari, de seguretat i salut) es reduirà la sinistralitat laboral.

CCOO seguirà denunciant les pressions i que pateixen els treballadors i les treballadores d’aquest tipus d’empreses per tal d’escurçar els temps d’execució de les tasques de manteniment. La pressió és del tot incompatible amb la màxima observança de les normes de seguretat.

El sindicat considera necessària la personació davant Fiscalia conjuntament amb els familiars afectats per les morts dels treballadors per reclamar l’estricte compliment de les mesures de seguretat.