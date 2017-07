Trànsit vincula el repunt de morts de motoristes amb l'augment de la mobilitat i conductes temeràries

Aquest any han mort 24 motoristes a la xarxa interurbana de Catalunya, 11 més que en el mateix període de l'any passat, i un terç -8- han perdut la vida a les carreteres de la demarcació de Lleida. L'últim va ser un home de 35 anys que dissabte passat va xocar contra un cotxe a l'N-260 a Montferrer i Castellbò (Alt Urgell). Segons el Servei Català de Trànsit, un dels motius d'aquest repunt de la sinistralitat entre el col·lectiu és l'augment general de la mobilitat i els Mossos també alerten que detecten conductes temeràries entre els motoristes derivades de la inexperiència o l'excés de confiança. Davant d'això, els responsables de Trànsit fan una crida al col·lectiu perquè extremi les precaucions i alhora demana a la resta de conductors que els respectin i siguin conscients de la seva fragilitat. Aquest dissabte s'ha organitzat a Sort una nova sessió del programa 'Formació 3.0' per ajudar els motoristes a millorar la seguretat en la conducció identificant i corregint errors en situacions reals. Hi han participat una cinquantena de pilots. La setmana que ve, del 17 al 23 de juliol, els Mossos faran una campanya intensiva de controls als punts de més concentració de motoristes a tot Catalunya per detectar i denunciar conductes negligents.

El sergent Ignasi Perona, cap de l'oficina tècnica de l'Àrea Regional de Trànsit del Pirineu Occidental, ha recordat que s'ha passat de 13 a 24 morts de motoristes en els sis primers mesos de l'any a Catalunya, i això significa un 40% d'increment. Només al Pirineu de les cinc víctimes mortals de trànsit que hi ha hagut aquest 2017, quatre eren conductors de motos. Al conjunt de la demarcació, durant el primer semestre del 2016 va morir un motorista i aquest 2017 ja són 8. "Els conductors de motocicleta són més vulnerables i tenen menys visibilitat per a la resta d'usuaris de la carretera, però a vegades també detectem inexperiència i excés de confiança al volant", ha afirmat. Segons Perona, moltes vegades hi ha sortides de via relacionades amb errors dels conductors perquè, per exemple, no saben frenar bé a les corbes. A més, darrere de molts sinistres també hi ha excessos de velocitat o avançaments antireglamentaris i perillosos.

A tot això s'hi ha d'afegir un augment de la mobilitat general i especialment de motocicletes. "La mobilitat d'aquest tipus de vehicles ha augmentat moltíssim respecte anys enrere per la bonança econòmica per permet poder-les adquirir i, evidentment, quan més mobilitat, més risc de patir un accident", assegura el sergent. Perona ha recordat que al Pirineu es concentren ports de muntanya que són molt atractius per a grups de motoristes que surten a fer rutes com a oci, sobretot el cap de setmana.

Segons la cap dels Serveis Territorials del Servei Català de Trànsit a Lleida, Maria Trilla, les causes del repunt de la sinistralitat encara s'estan estudiant però una de clara és l'increment de la mobilitat "que comporta més avançaments i més col·lisions, tot i que també hi ha accidents de sortides de via". A més, les condicions meteorològiques de pocs dies de pluja i molta calor ha afavorit la sortida massiva de les motos a la carretera. En tot cas, Trilla fa "una crida a la precaució i, sobretot, a evitar conductes de risc" i també demana que "la resta de conductors siguin respectuosos i ajudin a protegir els motoristes, que són els més vulnerables".

'Formació 3.0'

Aquesta activitat formativa és una de les mesures que porta a terme el Servei Català de Trànsit des de fa tres anys amb l'objectiu d'augmentar la seguretat viària dels conductors dels vehicles de dues rodes i aconseguir més percepció del risc i responsabilitat compartida per reduir la sinistralitat del col·lectiu. La d'aquest dissabte és la setena sessió d'aquest 2017 i s'ha organitzat a la carretera LV-5223 a la capital del Pallars Sobirà en col·laboració amb Anesdor (Associació Nacional d'Empreses del Sector de Dues Rodes).

Conductors especialitzats assessoren els motoristes perquè millorin la tècnica a l'hora de portar els seus vehicles i millorin la seguretat en els desplaçaments habituals. En concret, aquest dissabte els instructors han acompanyat grups de mitja dotzena de motoristes fins a Llessui i han enregistrat els seus moviments amb una càmara 'go-pro'. A l'arribada, han visualitzat les imatges per comprovar si havien fet errors en la conducció i els han explicat com eliminar els vicis que posen en risc la seva seguretat. Els interessats s'han endut la gravació i un full amb deu punts sobre l'estat tècnic de la seva motocicleta.

Entre els qui hi han participat hi havia motoristes de Lleida, de la resta de Catalunya, d'Andorra i també estrangers. Joan Sàez, veí de la capital del Segrià, ha explicat que en el seu cas li han demostrat que estava fent un ús incorrecte del fre de davant quan la moto se li ha sortit de la carretera en una corba. També s'ha corregit altres conductors que anaven amb els peus o els genolls massa oberts i podrien perdre l'estabilitat. En general, els participants han trobat l'experiència molt útil.

Els Mossos d'Esquadra també participen en aquestes sessions tant pel que fa al desenvolupament de l'activitat formativa com per a la localització de l'espai adequat, atès que les carreteres on es fa aquesta formació tenen una alta concentració de motoristes durant el cap de setmana.

El programa 'Formació 3.0' es porta a terme entre els mesos d'abril i setembre a carreteres de les quatre demarcacions catalanes. De moment, en les dues edicions anteriors, ja hi han participat prop de 700 motoristes. En el cas de Lleida hi ha previstes enguany dues sessions més: l'1 de setembre a la LV-5055 a Vielha i el 2 de setembre a la C-28 també a la capital aranesa.

Amb aquesta formació, el Servei Català de Trànsit vol contribuir a la seguretat dels motoristes i també pretén que es prengui consciència de la seva fragilitat. Així mateix, demana a la resta d'usuaris respecte i col·laboració per reduir les víctimes d'aquest col·lectiu.

Lleida registra un de cada tres morts de trànsit a Catalunya

Durant el primer semestre de l'any han perdut la vida a les carreteres catalanes 66 persones, de les quals 20 -una de cada tres- a les comarques de Lleida. En tot l'any passat, les víctimes mortals de trànsit a la demarcació van ser 30, la xifra més baixa des que hi ha estadístiques. Les 66 morts d'enguany també suposen la xifra més baixa des que el Govern va assumir les competències de trànsit, però en el cas de Lleida la situació ha empitjorat.

Cal recordar que dijous el departament d'Interior i el SCT van presentar la campanya de publicitat 'Visió zero' que té com a objectiu reduir a zero les víctimes a l'asfalt a través de missatges que apel·len a les emocions i els sentiments d'imaginar-se la pèrdua de la pròpia família en un accident.