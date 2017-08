El conductor fugat a la Diagonal no ha mort per trets dels Mossos

El conseller d'Interior, Joaquim Forn, ha assegurat aquest divendres a la matinada que l'home que ha mort aquest dijous a la tarda a Sant Just Desvern (Baix Llobregat) després de saltar-se un control policial a la Diagonal de Barcelona no hauria mort pels trets dels Mossos d'Esquadra. L'home no tindria "cap vinculació" amb les persones detingudes per l'atemptat terrorista a la Rambla de Barcelona, segons ha explicat aquesta tarda el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero.

Els fets s'han produït quan un vehicle ha intentat superar un control a la Diagonal, al terme d'Esplugues de Llobregat, que formava part del dispositiu 'Gàbia' per tancar la ciutat de Barcelona arran de l'atemptat terrorista de la Rambla. El conductor ha envestit una sergent dels Mossos, que es troba ingressada a l'hospital amb una fractura de fèmur, i "un agent al seu costat ha repel·lit l'agressió i això ha acabat amb la mort d'aquesta persona", ha assenyalat Trapero en una atenció als mitjans de comunicació aquesta nit. Es tracta d'una persona de nacionalitat espanyola de qui no consten antecedents penals.

No obstant, el conseller ha dit a TV3 que un informe forense preliminar descartaria que la mort fos causada per les bales dels policies.