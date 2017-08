Interceptat a Sant Just Desvern un conductor que ha atropellat una mossa en un control a la sortida per la Diagonal

Els Mossos d'Esquadra han interceptat aquest dijous a Sant Just Desvern un conductor que ha atropellat una mossa en un control policial a l'avinguda Diagonal sortint de Barcelona. El control formava part del dispositiu 'Gàbia' per tancar la ciutat arran de l'atemptat terrorista de la Rambla, i estava situat a l'alçada de la seu central del RACC, al límit amb Esplugues de Llobregat. L'home hauria fugit del control policial a les 19.24 hores ferint a dos agents, una de les quals ha estat atropellada al peu, ha patit una fractura de turmell i no perilla la seva vida. Poca estona després, el conductor del Ford Focus ha estat interceptat a Sant Just Desvern i els TEDAX estan fent comprovacions. En l'incident hi ha hagut trets. S'investiga si podria ser un dels autors de l'atemptat terrorista de la Rambla.