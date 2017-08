El FC Vilafranca fa un sentit homenatge a Pau Pérez, assassinat al seu vehicle arran dels atemptats

Pau Pérez, l'enginyer vilafranquí de 34 anys que, segons tots els indicis, va ser assassinat a l'interior del seu vehicle per un dels terroristes que va participar a l'atemptat de Barcelona, ha rebut un primer homenatge a la seva ciutat. El Futbol Club Vilafranca, el primer club de futbol en el que va jugar Pérez, ha organitzat un senzill però emotiu acte de record just abans de començar el partit de la primera jornada del campionat de lliga davant l'Hospitalet.

La directiva quadribarrada ha col.locat una pancarta al mig del terreny de joc del municipal vilafranquí en la que es podia llegir “En record d'en Pau Pérez i de totes les víctimes del terrorisme”. Just al costat s'hi ha situat un ram de flors i una samarreta groc-i-vermella del club amb el número amb el que jugava Pérez.

La regidora d'Esports, Anna Doblas, ha estat present a l'acte en representació de l'Ajuntament vilafranquí. La notícia de la mort de Pau Pérez ha causat un fort impacte a la capital de l'Alt Penedès tant pel fet en sí mateix com per les circumstàncies en les que es va produir. Els Mossos d'Esquadra continuen investigant l'assassinat, però la possibilitat que Pau Pérez fos mort per part d'un dels terroristes per a robar-li en cotxe i fugir és la més plausible.

Un dels companys de Pérez en la seva època de jugador, Sergi Retamal, ha explicat que “Pau era una persona a la que li agravada molt ajudar a la gent i per això havia participat en diversos projectes de solidaritat i cooperació. Sempre estava disposat a donar un cop de mà i anar allà on algú el necessitava”. Retamal va coincidir amb Pau Pérez en el Moja, l'altre club de futbol en el que va jugar el finat.

La família de Pau Pérez viu al barri del Poblenou de Vilafranca del Penedès i tant els seus pares, José María i Conchita, com el seu germà, Guille, que també havia jugat a futbol a les files del Moja, són molt coneguts a la ciutat. A més, tota la família ha col.laborat des de sempre en les activitats del barri.