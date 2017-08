Mor una dona ferida crítica en l'atemptat de Cambrils

Una dona que es trobava en estat crític com a conseqüència de l'atemptat d'aquest divendres a la matinada a Cambrils ha mort a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, segons ha informat Protecció Civil. La víctima és una dona de 61 anys, veïna de Saragossa i nacionalitat espanyola, segons ha pogut saber l'ACN. Aquesta nova víctima fa pujar el balanç de morts en els atacs de Barcelona i Cambrils a 14. Aquest matí, el conseller de Salut, Antoni Comín, ha explicat que l'atemptat a les Rambles de Barcelona ha deixat aproximadament 130 ferits, dels quals 16 es troben en estat crític. En declaracions a Catalunya Ràdio, Comín ha afegit que es tem per la vida d'alguns d'ells. "Hi ha alguns dels pacients crítics que en aquests moments no podem pronosticar si sobreviuran", ha dit.