Puigdemont xifra en una "més d'una vintena" les nacionalitats de víctimes i ferits de l'atemptat

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha assegurat aquest divendres que entre les víctimes i els ferits de l'atemptat d'aquest dijous a la Rambla de Barcelona hi ha persones de "més d'una vintena" de nacionalitats diferents. "És una informació colpidora, et poses a la pell de cadascun d'ells" en saber-ne edats i noms dels ingressats, ha afirmat Puigdemont en una entrevista a RAC1. "La majoria d'afectats són aparentment de nacionalitat estrangera", ha afegit en assegurar que ara pertoca activar els contactes consulars per a l'acollida dels familiars i per ajudar en les tasques de repatriació. En aquest context, Puigdemont, ha assegurat que no és un atac contra el turisme sinó que suposa un atemptat "contra una forma de vida". Per això creu que la millor resposta passa per intentar retornar a la normalitat malgrat que hi pugui haver "sentiment de por", ha afegit després a Catalunya Ràdio. Per tot plegat, el cap de l'executiu català, que ha agraït les mostres de suport rebudes, ha apel·lat a l'esperança com a societat i també a la confiança en el servei policial, sanitari i a la coordinació institucional.

Puigdemont considera que és un atemptat contra una forma de vida. Sobretot perquè Barcelona és Barcelona referent de "cultura, gastronomia, i patrimoni arquitectònic", exemple de "voler conèixer altres realitats i de mentalitat oberta; [...] si aquí hi ha turistes és per conèixer l'altre, vivim bé la diferència", ha insistit Puigdemont.

Sent conscient que "tot afecta", Puigdemont ha defensat que ara la millora resposta passa per recuperar la "normalitat" i confirmar així un estil de vida. "És normal que hi hagi sentiment de por; un crim d'aquesta magnitud busca l'horror, espantar, fer por, és reacció humana", ha assegurat als micròfons de Catalunya Ràdio. Per això ha demanat de nou aferrar-se a la confiança i l'esperança perquè qualsevol canvi en la forma de vida "seria un triomf del terrorisme". "Ens hem de conjurar amb aquests dos pilars", ha afegit el cap de l'executiu català.

Puigdemont, que ha agraït reiteradament l'esforç i la valentia dels agents policials i dels serveis d'emergències, ha agraït també les mostres de suport internacionals i de dirigents estatals en les darreres hores, també del president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i del Rei. "És una situació que no coneix de fronteres ni ideologies", ha afegit el president català. En aquest context, Puigdemont ha qualificat d'impecable la coordinació policial i ha advertit que és molt "miserable" utilitzar el dolor i el terror d'una tragèdia per "intentar barrejar coses".

El cap de l'executiu també ha explicat que han parlat amb l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, per impulsar alguna "demostració serena i massiva de rebuig i solidaritat en breu". S'afrontarà el debat "amb més serenitat" un cop passin les primeres reaccions hores després dels fets.