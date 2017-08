13 morts, 15 ferits greus, 23 de menys greus i 42 de lleus, balanç oficial fins ara d'afectats per l'atemptat

13 víctimes mortals, 15 persones ferides greus, 23 amb lesions de gravetat menor i 42 amb ferides lleus és el balanç oficial de l'atemptat terrorista que hi ha hagut aquest dijous a la tarda a les Rambles de Barcelona, segons ha informat Protecció Civil. El conseller d'Interior, Joaquim Forn, ha augmentat la xifra de ferits, però, fins al centenar de persones perquè, segons ha dit, els consta que hi ha gent que no ha anat a atendre's a cap centre hospitalari tot i també patir ferides. Els fets han tingut lloc cap a les cinc de la tarda, quan una furgoneta ha recorregut prop de 600 metres per la concorreguda artèria barcelonina atropellant tothom qui trobava al seu pas. Estat Islàmic ha reivindicat un atemptat que ha comportat, fins al moment, dues detencions. Els ferits han estat atesos en una quinzena de centres hospitalaris. L'Hospital del Mar és el que n'ha atès més, amb un total de 16.

De la resta, 8 han estat traslladats a l'Hospital de Sant Pau, 8 a l’Hospital clínic, 2 a Sant Joan de Déu, 3 a Bellvitge, 7 al Sagrat Cor, 2 al CUAP Manso, 7 a la Clínica Plató, 6 a l'hospital Vall d’Hebron, 1 al CUAP Perecamps, 4 a l'Hospital Broggi, 3 a l'Esperit Sant Santa Coloma de Gramenet, 4 al CUAP Sant Martí, 2 a Can Ruti i 7 al Dos de Maig.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha desplaçat 40 unitats per atendre els afectats. El Departament d’Interior i l’Ajuntament de Barcelona han habilitat un centre d’atenció als familiars de les víctimes mortals a la seu del Cuesb. Als afectats se’ls atén en un hotel habilitat a tal efecte. Creu Roja ha col·laborat subministrant aigua a les persones confinades en els locals i edificis de la zona més propera a l’atac.