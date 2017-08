Els Mossos vinculen l'atemptat terrorista a Barcelona amb l'explosió d'una casa a Alcanar

Els Mossos d'Esquadra vinculat l'atemptat terrorista a les Rambles de Barcelona amb l'explosió d'aquest dimecres a la nit a una casa a Alcanar, segons ha explicat aquest dijous al vespre el major del cos, Josep Lluís Trapero. De fet, una de les dues detencions que de moment ha fet la policia catalana relacionades amb els atemptats s'ha efectuat a aquesta localitat del Montsià. Segons ha explicat Trapero, no havien trobat a la casa cap indici que pogués fer pensar en terrorisme, tot i remarcar que havien passat poques hores, sinó que més aviat es contemplava un cas de tràfic de drogues.

L'explosició d'aquest dimecres a quarts de dotze de la nit a Alcanar va esfondrar completament una casa on s'hi acumulaven una vintena de bombones de butà. Com a conseqüència de l'explosió, hi va morir una persona i una altra va quedar ferida greu. Aquest dijous a la tarda hi ha hagut una segona explosió que ha ferit greuement una persona i vuit més han patit ferides lleus. L'explosió hauria tingut lloc a causa d'una retroexcavadora que treballava retirant runa per una acumulació de gasos. El ferit greu és un agent dels Mossos que ha patit un fort cop a pit. Els lleus són cinc agents dels Mosos, dos Bombers i el conductor de la retroexcavadora.

Trapero ha relacionat aquests fets amb l'atemptat a Barcelona. "Alguns elements de la investigació, que no podem detallar, ens porten a conectar de manera clara i amb pocs dubtes els dos incidents", ha assegurat el major dels Mossos, que també ha explicat que una de les dues persones detingudes relacionades amb l'atemptat ha estat arrestada a Alcanar després de l'atemptat. Trapero ha dit que no se l'havia detingut abans perquè ha estat després de l'atac a les Rambles que han tingut "altres elements" que l'haurien relacionat amb els fets.

El major ha afegit que caldrà esperar a la investigació durant les properes hores per determinar si l'explosió a Alcanar hauria pogut precipitar l'atemptat a Barcelona.