Sant Jordi: Amor per la cultura

L'activitat festival i cultural del territori es multiplica aquest cap de setmana en el marc de la diada de Sant Jordi. A l'entorn d'aquesta cita amb la cultura, el Penedès s'ha mobilitzat per mostrar la riquesa del seu patrimoni cultural: novetats literàries dels autors locals, la recuperació de figures històriques i les manifestacions populars com els castells marcaran el ritme de la diada i conviuran amb altres cites com el teatre, el circ i la música en directe.

La rambla de Vilanova i la Geltrú serà el centre neuràlgic de la diada de Sant Jordi, on durant tota la jornada desenes de parades de roses i llibres compartiran protagonisme amb les entitats i les iniciatives socials que també aprofiten la diada per sortir al carrer. Les llibreries han convidat desenes d'autors que durant tota la jornada signaran llibres a la capital del Garraf. Per la seva part, la Masia Cabanyes acollirà dissabte la presentació del llibre “Manuel de Cabanyes, poemes essencials. Selecció, traducció i comentaris d'Oriol Pi de Cabanyes”, una nova eina per a la divulgació de l’obra de Cabanyes, amb traducció i comentaris d’Oriol Pi de Cabanyes. Els jardins de la Masia d’en Cabanyes acolliran diumenge el tradicional Homenatge a la poesia: Manuel de Cabanyes i Palau i Fabre i VI Lectura compartida i encadenada.

A Vilafranca del Penedès, per setè any consecutiu, autors del Penedès han estat convidats per celebrar aquesta diada emblemàtica amb la instal·lació d’una carpa on podran dedicar els seus llibres als seus lectors. De moment han confirmat la seva presència Alexadre David Lacambra, Anna Godoy, Rafa Moreno, Ignasi Blanca, Ramon Bernat Mestres, Ramon Arnabat, Isabel del Pilar Valero, Eloi Biosca, Jordi Romeu, Roger Velàzquez, Quima Ricart i Marisa Barros.

El Vendrell també es prepara per viure uns dies intensos d’actes culturals programats al voltant de la diada de Sant Jordi. Un any més, s’ha volgut apostar per elaborar un programa conjunt entre tots els equipaments culturals del municipi, i que engloba propostes des del dijous 20 d’abril fins el dimecres 26 d’abril. Destaca la presentació del llibre 'Granados, el do de la mirada' de la periodista Mònica Pagès Santacana, una tria àmplia de molts dels documents que s’han conservat i que són el testimoni gràfic més representatiu del que va significar la vida de Granados, gran amic de Pau Casals, i la transcendència que ha tingut la seva obra en la història local.

Aquest Sant Jordi no serà un de qualsevol per als Bordegassos de Vilanova. Coincidint amb el 45è aniversari de l’entitat, els castellers vilanovins han programat un intens cap de setmana d’activitats, que tindrà com a punt culminant la diada castellera de diumenge, a les dotze del migdia, a la plaça de la Vila, en què els de la camisa groc terrós compartiran plaça amb la Colla Joves Xiquets de Valls, els Castellers de Barcelona i els Nens del Vendrell.

Pel que fa a les previsions a nivell nacional de la diada, segons les darrers dades del Gremi de Llibreters (corresponents a la setmana del 10 al 16 d’abril) la ficció en català segueix dominada per les novetats de Xavier Bosch, Jaume Cabré i Pilar Rahola. La diferència respecte la setmana anterior és que ‘Nosaltres dos’ (Columna), de Bosch, desplaça ‘Quan arriba la penombra’ (Proa), de Cabré, al primer lloc del rànquing. En no ficció, Carles Capdevila es manté en la primera posició, ‘La gran teranyina’ (Periscopi) de Roger Vinton puja a la segona i ‘Taula i barra’ (Libros de La Vanguardia), de Quim Monzó, s’incorpora a aquest podi provisional. En castellà, Fernando Aramburu segueix encapçalant una setmana més les vendes amb ‘Patria’ (Tusquets), mentre els ’50 palos’ (Planeta) de Pau Donés passen a liderar les vendes de no ficció.

Per la seva part, el gremi de majoristes de Mercabarna-flor preveu que el Sant Jordi d'aquest any serà "llarg" perquè abraçarà des de divendres fins dilluns, de manera que es compensarà la davallada de venda de roses que es produirà diumenge pel fet de ser festiu. Així ho han assegurat aquest dimecres els representants del sector, que auguren que aquesta situació permetrà mantenir les vendes dels darrers anys i assolir els 6 milions de roses distribuïdes, 2 dels quals procedeixen de Mercabarna. Al mateix temps, els floristes també confien que els clients que marxin de Barcelona aprofitant la jornada festiva es compensaran amb els visitants que atraurà la ciutat gràcies a l'obertura excepcional dels comerços. Pel que fa a les varietats de roses, tornarà a triomfar la Freedom, que el sector vol distribuir amb embolcalls més "ecològics i originals", reduint l'ús de la cel•lofana.

