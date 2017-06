Les negociacions per la cessió dels drets d'imatge del món casteller, obertes a una setmana de la diada de Sant Joan

Les negociacions per la cessió dels drets entre la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC), les colles i les televisions públiques -TV3 i la Xarxa- segueixen obertes, a només una setmana perquè se celebri la diada de Sant Joan de Valls, la primera actuació del calendari que es retransmet en directe per televisió. Enmig d'aquesta incertesa, les colles vallenques, Vella i Joves, han tirat pel dret i s'acolliran a un contracte signat recentment amb l'Ajuntament que recull de puntetes la cessió dels drets d'imatge i possibilita aquesta retransmissió. En paral•lel, per intentar arribar a un acord 'in extremis', la Coordinadora ha convocat aquest dilluns a Barcelona una reunió informativa amb totes les colles. Segons fonts de la Coordinadora, es treballarà fins al darrer moment per trobar una solució que resolgui les reticències que la Vella de Valls i Vilafranca han mostrat des del primer moment.

Havent arribat gairebé a un cul de sac en les negociacions, la Coordinadora vol reunir totes les colles castelleres per presentar-los la darrera versió del conveni que pretén regular l'ús de les imatges de les exhibicions castelleres. El text ha anat evolucionant, si bé continuaria sense convèncer ni la Colla Vella dels Xiquets de Valls ni els Castellers de Vilafranca. Però la Coordinadora vol prendre'ls el pols per darrer cop i, alhora, no fer esperar més la resta de colles castelleres.

L'estira-i-arronsa de la CCCC amb Vella i Vilafranca ja s'arrossega de fa gairebé dos mesos. Després de diverses converses, en un procés on ha imperat la discreció, tant els de la camisa rosada com verds segueixen enrocats amb les seves propostes i desaprovant el conveni refet per la CCCC. La pressió del compte enrere -amb la diada de Sant Joan a sobre-, ha fet que es vulguin gastar els darrers cartutxos per intentar arribar a una entesa.

La Coordinadora, per exemple, ha estat partidària d'implicar assessors legals i advocats a fi d'aplanar el camí del redactat final, sobretot en aquells serrells més controvertits en la cessió dels drets de les entitats cap a l'organisme. La cessió de la propietat intel•lectual, el volum d'exhibicions -si només implica les televisades o totes-, l'exclusivitat, la cessió a tercers i formulismes de caire jurídic són els esculls en aquestes negociacions.

A partir d'aquí, la Coordinadora sempre havia advertit que, sense els drets dels castellers cedits a l'organisme -i de retruc, sense que els disposin la Xarxa i TV3-, no es podrien retransmetre en directe les diades castelleres. El risc que la manca d'entesa en la cessió dels drets fes perillar les retransmissions ha tensat la corda entre la CCCC i les colles discordants, a l'expectativa també de TV3 i la Xarxa, parts implicades i interessades en aquesta qüestió per poder desenvolupar la temporada televisiva amb plenes garanties jurídiques.

Enmig d'aquest xoc d'interessos, la Vella s'ha cobert les espatlles signant un conveni amb l'Ajuntament de Valls, en una fórmula que també ha seguit la Colla Joves. L'Ajuntament de la capital de l'Alt Camp ha confirmat a l'ACN que enguany el consistori i les colles vallenques han reformulat la subvenció que les entitats rebien fins ara, la qual han substituït jurídicament per un contracte que regula les actuacions a la ciutat.

Aquests tipus de contractes privats -d'un pressupost d'adjudicació de 60.000 euros per a cada colla- inclouen una clàusula que, de manera genèrica, deixa en mans de l'Ajuntament la cessió dels drets i per tant, la decisió última de permetre les retransmissions -si bé requeriria del consentiment de totes les parts. En aquest sentit, des del consistori s'afirma que la retransmissió del dia 24 de juny està garantida.

La vicepresidenta de la Vella, Lurdes Quintero, ha explicat que la cessió de drets d'imatge amb l'Ajuntament s'ha tancat perquè estava inclosa al contracte i ha assenyalat que, a parer de la colla, això exclou la possibilitat de cedir els drets a la CCCC per a les diades que se celebrin a Valls. "Hem intentat per tots els mitjans arribar a un acord amb la Coordinadora però ara mateix la negociació està en "stand by'", ha explicat, però no tanca la porta a arribar a una entesa pel que fa a la resta d'actuacions que la colla tingui a altres municipis.

Per la seva part, els Verds recorden que el seu conveni anual amb l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès inclou, de fa anys, la cessió de drets d'imatge per a activitats promocionals, sense exclusivitat. En aquest sentit, el president Joan Badell ha apuntat que es podria repetir la situació de Valls: si la colla no arribés a una entesa amb la Coordinadora, l'Ajuntament es podria encarregar de negociar amb les televisions per garantir la transmissió de Sant Fèlix, el 30 d'agost.

Amb tot, Badell ha subratllat que la colla "no es tanca a res" i que manté oberta la via del diàleg amb la CCCC per regularitzar la cessió dels drets d'imatge de cara al conjunt de les transmissions. El president dels Verds ha assegurat que ara mateix la distància la marquen petites qüestions i ha augurat que hi podrà haver entesa: "Si ells [la CCCC] afluixen i nosaltres també, podem arribar a un acord", ha conclòs.

El següent -i potser darrer- intent per acostar posicions serà aquest proper dilluns, en la reunió informativa amb totes les colles en la qual la Coordinadora abordarà la darrera i definitiva proposta de conveni, amb voluntat que totes les entitats el signin durant les properes setmanes.