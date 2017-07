La CCMA i la XAL reconeixen la CCCC com a únic interlocutor i usaran els drets només per a les retransmissions

La Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC), la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i la Xarxa Audiovisual Local (XAL) han acordat les condicions en les quals es durà a terme la difusió televisiva d’aquesta temporada per part dels operadors públics. Totes dues televisions reconeixen la titularitat de les colles pel que fa als seus drets per a la gravació i difusió audiovisual de les seves actuacions, així com la CCCC com a únic interlocutor pel que fa a aquesta qüestió. La cessió de drets, afegeixen, es fa "exclusivament per a les retransmissions de les jornades castelleres programades" i en cap cas per a usos publicitaris. Les cessions a tercers per a usos no informatius han de ser aprovades per la CCCC i les colles afectades. L’acord substitueix el conveni que havia permès la difusió televisiva del fet casteller els darrers vint anys.

L’acord substitueix el conveni que, mitjançant diverses renovacions, ha permès la difusió televisiva del fet casteller durant els darrers vint anys i que havia quedat superat tant per la creixent demanda i interès en aquest contingut per part dels operadors, com per les noves exigències legals de documentació de les cessions de drets. Igualment permet incorporar la XAL, que ha fet una aposta forta per les retransmissions castelleres. L’acord garanteix també la visibilitat dels patrocinadors de la CCCC.

El pacte se signarà pròximament, un cop hagi estat aprovat pels òrgans de govern respectius.