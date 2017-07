Arrenca l'11a edició del Vijazz amb l'homenatge als col·laboradors del festival

A uns dies de l’11a edició del Banc Sabadell Vijazz Penedès, Tastavins Penedès, l’entitat organitzadora del festival, ha organitzat l’acte inaugural al Vinseum, que ha comptat amb la presència de tots els partners d’aquesta edició.



Joan Tarrada, president de Tastavins Penedès, ha volgut agrair el compromís de tots els col·laboradors del Banc Sabadell Vijazz Penedès 2017 i ha destacat que “sense la forta, decidida i sincera implicació de la gent del Penedès, el Banc Sabadell Vijazz Penedès no seria possible”. Tarrada també ha volgut subratllar que el Banc Sabadell Vijazz Penedès és el que és “gràcies a la població de tota la Vegueria del Penedès, que des d’un primer moment, se’l va fer seu i l’ha convertit en un punt de trobada que dóna el tret de sortida a l’estiu”.



Tot seguit, acompanyat de Pere Regull, alcalde de Vilafranca del Penedès, ha tingut lloc el lliurament dels diplomes als partners del festival: Banc Sabadell, Consell Regulador del Cava, Ajuntament de Vilafranca, Ametller Origen, DO Penedès, Repeat.es, Riedel Euroselecció, Cafès Novell, Seguras Viudas, Vallformosa, Bodegues Torres, Cales de Pachs, Nikko Center i Tankfoods.



Com a representant del principal patrocinador del Banc Sabadell Vijazz Penedès, Lluís Buil, sots-director general i director territorial Catalunya del Banc Sabadell, ha volgut remarcar que “el Banc Sabadell Vijazz Penedès és un festival de referència pel banc, ja que s’aposta des del Penedès per artistes internacionals i per arribar a tots els públics”. Per la seva banda, Pere Regull, alcalde de Vilafranca ha agraït a Tastavins Penedès i a tots els partners la seva gran tasca i ha convidat a tothom a gaudir del Penedès en totes les seves dimensions “en una època de l’any que el territori ensenya la seva millor cara”.



L’acte ha finalitzat amb un còctel al mateix Vinseum, amenitzat per les actuacions del pianista Francesc Capella i del saxofonista Carles Margarit.



La inauguració oficial del Banc Sabadell Vijazz Penedès tindrà lloc aquest divendres 7 de juliol a les 19 hores amb la tallada de la cinta a càrrec de la Molt Hble. Sra. Carme Forcadell, presidenta del Parlament de Catalunya.



Poques coses combinen millor que el vi, el cava i la música. Prova d’això és la brillant vida del festival Banc Sabadell Vijazz Penedès que, des de fa onze anys, porta els millors artistes del jazz mundial i els magnífics vins i caves de la regió.



El Festival ha demostrat amb una solvència inqüestionable merèixer-se un lloc entre els principals festivals de jazz d’Europa. La presència en el seu cartell de noms tan reconeguts dins el panorama internacional com Chick Corea, Dee Dee Bridgewater, Arturo Sandoval, Maceo Parker, John Scofield o Marcus Miller, entre molts d’altres, avalen la seva trajectòria a la qual se li suma al mèrit de ser l’únic festival d’aquesta qualitat que és gratuït.