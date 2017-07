Vilafranca es submergeix durant tres dies en un maridatge de música, vi i gastronomia amb l'11è Vijazz Penedès

L'11è Banc Sabadell Vijazz Penedès ha obert portes aquest divendres a Vilafranca eclipsant tots els racons del centre del municipi de música, vi i gastronomia. Les botes de vi, els maridatges dirigits, les degustacions i els concerts de petit i gran format seran els protagonistes de tot el cap de setmana, en una edició que confia consolidar els 50.000 visitants que va atraure l'any passat. Al vespre, el Claustre de Sant Francesc ha acollit els primers acords del cicle 'Elles & Jazz' estrenat a la darrera edició, amb l'actuació de Violetta Curry i Jaume Vilaseca Trio. Ha estat ben entrada la nit, però, quan ha arribat un dels plats forts d'enguany, amb el concert 'Jazz-The Story. Celebrating 100 years of jazz recording', on el públic ha pogut gaudir d'un "viatge" memorable de les millors cançons de la història d'aquest gènere, com ha definit a l'ACN el director artístic del festival, Pere Pons.

Els saxofonistes James Carter i Eric Alexander, els trompetistes Jon Faddis i Jeremy Pelt i el trombonista Steve Turre han fet aquesta nit a Vilafranca la primera parada europea de l'espectacle que van estrenar al gener a Nova York. L'espai de cadires ha quedat ple de gom a gom quan passaven uns minuts de les 22h, mentre centenars de persones han buscat com fos un petit forat a la plaça Jaume I per gaudir d'una banda creada expressament aquest 2017 per commemorar els 100 anys de l'enregistrament del primer disc de jazz.

"Es tracta d'un viatge pels estils i gèneres de la història del jazz, amb exponents de primera magnitud", ha destacat Pere Pons a l'ACN hores abans que arrenqués el concert. Els artistes reunits avui a Vilafranca han treballat amb Ray Charles, Art Blankey, Frank Sinatra i The Rolling Stones. Per això Pons ha definit la formació com "una petita big band" que ofereix una "celebració, com ho és el Vijazz en si mateix".

Pere Pons debuta a la direcció artística en aquesta edició assegurant que la definició del cartell ha estat plàcida perquè el Vijazz s'ha convertit, diu, en un festival de "prestigi" que els representants dels artistes reconeixent de forma automàtica "gràcies a un marc singular". Pons assegura que assumir el comandament artístic d'aquest projecte és "il•lusionant" perquè s'ha marcat com objectiu apropar el jazz a tots els públics. "Que l'entès estigui satisfet i que aquell qui no coneix el gènere es quedi atrapat quan escolti un concert", ha afegit.

Del jazz més "enèrgic" fins a la música "sofisticada"

Després de l'arrencada intergenerecional que el Vijazz ha tingut aquest divendres, de cara a demà hi ha prevista una programació que Pons defineix com a "festiva i enèrgica". Ha assenyalat així el concert que Christian Scott aTunde Adjuah, nebot del llegendari Donald Harrison, oferirà a primera hora del vespre, amb un repertori que connecta el jazz tradicional amb el hip hop i el funky.

Seguint aquesta línia, a quarts d'onze arrencarà el gran cap de cartell d'aquesta edició, amb el concert de la banda original de James Brown. Un total de tretze músics reviuran el llegat del qui està considerat el 'padrí' del gènere. "És l'ocasió de conciliar-se amb la història del jazz", ha assegurat Pere Pons.

De cara a diumenge, Dianne Reeves posarà el colofó a l'onzena edició del festival amb una actuació que la direcció de la programació garanteix que serà "sofisticada i molt elegant". Reevees, reconeguda com la millor vocalista de jazz de l'actuacilitat, presentarà a Vilafranca del Penedès el seu nou àlbum d'estudi, 'Beautiful Life', amb el qual ha guanyat un premi Grammy per tercera vegada consecutiva.

Tres dies de concerts i degustacions

Durant tot el cap de setmana, en paral•lel als concerts previstos davant la icònica Basílica de Santa Maria, el Vijazz també s'endinsarà durant tot el cap de setmana al Claustre de Sant Francesc, on hi ha instal•lat el denominat Espai Cava. Dissabte al vespre hi actuarà Joan Chamorro, amb 'La màgia de la veu', mentre que diumenge la vocalista madrilenya Mayte Alguacil clourà aquesta part del festival.

D'altra banda, pel que fa al vessant més gastronòmic, fins diumenge hi haurà una quarantena de cellers i caves de la DO Penedès i de la DO Cava que oferiran els seus productes. Des de primera hora de la tarda d'aquest divendres, la Rambla de Nostra Senyora ja s'ha convertit en un formiguer de visitants que han gaudit de les primeres copes de vi, mentre agafava volada l'espai destinat als maridatges. Fins diumenge, hi haurà 26 sessions per degustar anxoves, foie, pernil, sushi i formatges amb la corresponent selecció de vins i caves. En paral•lel, també hi ha tastos nocturns, on es marida la gastronomia amb literatura eròtica.